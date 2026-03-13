Μια αξιέπαινη πρωτοβουλία ανακοίνωσε η Μπέτις, η οποία γνωστοποίησε πως θα προσφέρει δωρεάν εισιτήρια για τη ρεβάνς με τον Παναθηναϊκό σε φιλάθλους που θα συμμετάσχουν σε αιμοδοσία.

Η ισπανική ομάδα ηττήθηκε με 1-0 από τον Παναθηναϊκό στο πρώτο παιχνίδι που πραγματοποιήθηκε στο ΟΑΚΑ για τη φάση των «16» του Europa League και πλέον θα προσπαθήσει στη ρεβάνς, που θα διεξαχθεί στην έδρα της, να ανατρέψει το αποτέλεσμα και να πάρει την πρόκριση στα προημιτελικά.

Παρότι το γήπεδο αναμένεται να είναι γεμάτο, οι άνθρωποι του συλλόγου αποφάσισαν να κρατήσουν ορισμένα εισιτήρια για έναν σημαντικό σκοπό. Συγκεκριμένα, κάλεσαν τους φιλάθλους να δώσουν αίμα σε νοσοκομείο της Σεβίλλης στις 16, 17 και 18 Μαρτίου. Όσοι συμμετάσχουν στη δράση θα λάβουν ως ανταμοιβή ένα δωρεάν εισιτήριο για την αναμέτρηση με το «τριφύλλι».

Η ανακοίνωση της Μπέτις:

«Οι ενδιαφερόμενοι οπαδοί μπορούν να επισκεφθούν το Κέντρο Μετάγγισης Αίματος, Ιστών και Κυττάρων της Σεβίλλης στις 16, 17 και 18 Μαρτίου για να λάβουν ένα δωρεάν εισιτήριο για τον αγώνα και έναν κωδικό έκπτωσης για ένα ακόμη εισιτήριο σε προωθητική τιμή.

Όποιος ενδιαφέρεται να συμμετάσχει σε αυτόν τον αξιόλογο σκοπό, θα πρέπει να επισκεφθεί το Κέντρο Μετάγγισης Αίματος, Ιστών και Κυττάρων της Σεβίλλης για να δωρίσει αίμα τη Δευτέρα 16 Μαρτίου, την Τρίτη 17 Μαρτίου και την Τετάρτη 18 Μαρτίου, από τις 9:00 π.μ. έως τις 8:00 μ.μ.

Σε αντάλλαγμα, οι δότες θα λάβουν ένα εισιτήριο για τον αγώνα του UEFA Europa League μεταξύ Ρεάλ Μπέτις και Παναθηναϊκού την Πέμπτη 19 Μαρτίου στις 9:00 μ.μ. στο στάδιο La Cartuja. Επιπλέον, οι δότες μπορούν να αγοράσουν ένα εισιτήριο με έναν κωδικό για να αγοράσουν ένα άλλο εισιτήριο στην προωθητική τιμή των 20€».

¡Dona sangre y vente al @RealBetis – @Paobcgr! 💉🩸 Nueva edición de Dona en Verde en @donantessevilla desde el lunes hasta el próximo miércoles de 8:30 a 20:00 😀 ¡Adquiere una entrada gratis y otra a precio reducido! 🔝 ➡️ https://t.co/gQ3OSQnwUZ pic.twitter.com/dIpQY2ZNWL — Fundación Real Betis (@RBetisFundacion) March 13, 2026