Ο Πάου Γκασόλ αποτελεί μία από τις σημαντικότερες μορφές του ευρωπαϊκού μπάσκετ και έναν από τους κορυφαίους μη Αμερικάνους παίκτες που έχουν αγωνιστεί ποτέ στις ΗΠΑ. Στη σπουδαία καριέρα του κατέκτησε δύο τίτλους στο NBA με τους Λος Άντζελες Λέικερς, έχοντας στο πλευρό του τον θρυλικό, Κόμπι Μπράιαντ.

Παράλληλα, είχε τεράστια συμβολή και στις επιτυχίες της Εθνικής Ισπανίας, με την οποία κατέκτησε σημαντικούς τίτλους σε διεθνείς διοργανώσεις.

Ανάμεσα στις κορυφαίες στιγμές της καριέρας του βρίσκεται η κατάκτηση του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος το 2006, όταν οι «Φούριος Ρόχας» επικράτησαν της Εθνικής μας ομάδας στον τελικό, αν και ο ίδιος δεν αγωνίστηκε στο συγκεκριμένο παιχνίδι λόγω τραυματισμού.

Επιπλέον, ο Γκασόλ πανηγύρισε τρία χρυσά μετάλλια στο EuroBasket, οδηγώντας την Ισπανία στην κορυφή της Ευρώπης το 2009, το 2011 και το 2015.

Με τη νέα του ιδιότητα ως πρεσβευτής του Παγκοσμίου Κυπέλλου Γυναικών, ο Ισπανός θρύλος αναμένεται να συμβάλει σημαντικά στην προβολή και την ανάπτυξη του γυναικείου μπάσκετ παγκοσμίως.