Λίγες αγωνιστικές πριν την ολοκλήρωση της φετινής regular season της EuroLeague, η Μπαρτσελόνα φαίνεται να έχει ήδη ξεκινήσει τον σχεδιασμό της για την επόμενη σεζόν, με έναν από τους βασικούς στόχους να είναι ο Μάικ Τζέιμς της Μονακό.

Όπως αναφέρει Ισπανός ρεπόρτερ για το Mundo Deportivo, οι «μπλαουγκράνα» έχουν «κυκλώσει» την περίπτωση του Τζέιμς, ο οποίος αποτελεί προσωπική επιλογή του προπονητή Πασκουάλ.

Οι δυο τους έχουν συνεργαστεί ξανά το 2018 στον Παναθηναϊκό, όπου κατέκτησαν το εγχώριο double της σεζόν 2017-18. Ο Αμερικανός γκαρντ φαίνεται θετικός στο ενδεχόμενο επανασυνεργασίας με τον Πασκουάλ.

🔵🔴 El Barça se ha marcado como objetivo principal de cara al próximo curso a Mike James 🤝El jugador y el club están en conversaciones y se prevé que el acuerdo pueda cerrarse en las próximas semanas 🔙 El base volvería a trabajar de la mano de Xavi Pascual pic.twitter.com/14LvL4Pgvq — Lucas Clemente (@lclemente_23) March 23, 2026

Η φετινή σεζόν της Μπαρτσελόνα στη EuroLeague δεν έχει ολοκληρωθεί, με την ομάδα να βρίσκεται 10η στο πρωτάθλημα με ρεκόρ 18-14, στην τελευταία θέση που οδηγεί στο play-in.

Στο Πριγκιπάτο, η κατάσταση για τη Μονακό είναι δύσκολη με οικονομικά προβλήματα, την αποχώρηση του Βασίλη Σπανούλη και την ασταθή συμπεριφορά του Τζέιμς, με πολλές απουσίες και αιχμηρές δηλώσεις στα social media, που δημιουργούν βαρύ κλίμα.