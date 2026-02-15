Η Μονακό παρατάχθηκε με δέκα παίκτες στην εκτός έδρας αναμέτρηση με τη Νανσί για την 20ή αγωνιστική του γαλλικού πρωταθλήματος, καθώς ο Μάικ Τζέιμς έμεινε εκτός σύνθεσης.

Ο Αμερικανός γκαρντ, δύο ημέρες μετά το άνευ προηγουμένου ξέσπασμά του στο Twitter, βρέθηκε στον πάγκο φορώντας φόρμες, αλλά δεν δηλώθηκε στο φύλλο αγώνα. Μέχρι στιγμής δεν έχει ξεκαθαριστεί αν η απουσία του οφείλεται σε απόφαση της διοίκησης ή του προπονητή, ή αν σχετίζεται με τραυματισμό ή κόπωση.

