Η Μονακό παρατάχθηκε με δέκα παίκτες στην εκτός έδρας αναμέτρηση με τη Νανσί για την 20ή αγωνιστική του γαλλικού πρωταθλήματος, καθώς ο Μάικ Τζέιμς έμεινε εκτός σύνθεσης.

Ο Αμερικανός γκαρντ, δύο ημέρες μετά το άνευ προηγουμένου ξέσπασμά του στο Twitter, βρέθηκε στον πάγκο φορώντας φόρμες, αλλά δεν δηλώθηκε στο φύλλο αγώνα. Μέχρι στιγμής δεν έχει ξεκαθαριστεί αν η απουσία του οφείλεται σε απόφαση της διοίκησης ή του προπονητή, ή αν σχετίζεται με τραυματισμό ή κόπωση.

🚨 Mike James absent de la feuille face à Nanterre… Puis moment de tension près du banc avec intervention de la sécurité. Nouvel épisode d’une période très compliquée autour de la Roca Team. 📰 https://t.co/ELz1XB5t7V 📸 @judumelie pic.twitter.com/0wpMfMmA5M — BeBasket (@Be_BasketFr) February 15, 2026