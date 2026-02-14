Από το κακό στο χειρότερο η κατάσταση στη Μονακό, με τον Μάικ Τζέιμς να ξεσπά στα social media με αφορμή τα οικονομικά προβλήματα του συλλόγου, που έχουν ως αποτέλεσμα την καθυστέρηση στις πληρωμές.

Και το ξέσπασμα του ξεκίνησε με την ατάκα «με έχετε γ@@@@», δείχνοντας τον δρόμο για τη συνέχεια.

Οι αναρτήσεις για Γιαννακόπουλο, Μονακό και πληρωμές

«Εγώ ούτως ή άλλως θα είμαι ελεύθερος το καλοκαίρι. Ανυπομονώ να πληρωθώ», συμπλήρωσε ο Αμερικανό, ενώ σε προτροπή να επιστρέψει στον Παναθηναϊκό σχολίασε: «Τηλεφώνησε τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο».

Ενώ κατέληξε προσθέτοντας: «Αυτό είναι το τρελό. Είμαι στην Ευρώπη καιρό. Ξέρω ότι οι πληρωμές μπορούν να καθυστερήσουν, αλλά μη μου λες ψέματα και μου λες ότι έρχονται, όταν δεν πρόκειται και με έχεις να κοιτάζω σαν χαζό. Τώρα είναι έλλειψη σεβασμού».

Μάλιστα, ο Τζέιμς μίλησε και για τους υπόλοιπους ανθρώπους της ομάδας: «Ελπίζω το επιτελείο, οι παίκτες, οι εργαζόμενοι και οι άνθρωποι στα γραφεία θα πάρουν τα λεφτά τους στα αλήθεια».

Τέλος, ξεκαθάρισε πως δεν έχει κανένα θέμα με τον Αλεξέι Φεντορίτσεφ «Αλεξέι Φεντορίτσεφ δικέ μου. Κανένα πρόβλημα με εσένα. Σου το υπόσχομαι».

Σχόλια
Γράψτε το σχόλιό σας
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ο GIO KAY στα ΝΕΑ
Τελευταία Νέα