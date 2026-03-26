Ο Ρώσος Πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν προειδοποίησε ότι είναι δύσκολο να εκτιμηθούν οι συνέπειες της συνεχιζόμενης σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, συγκρίνοντας τον πιθανό της αντίκτυπο με εκείνον της πανδημίας της COVID-19. Όπως δήλωσε ο πρόεδρος της Ρωσίας, η κρίση προκαλεί ήδη σημαντική ζημιά στη διεθνή παραγωγή και στις εφοδιαστικές αλυσίδες, ενώ ασκεί έντονη πίεση σε εταιρείες […]