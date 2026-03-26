- Tasnim: Το Ιράν απάντησε επίσημα στο σχέδιο 15 σημείων των ΗΠΑ
- Το Πεντάγωνο ετοιμάζεται για το «τελικό χτύπημα» στο Ιράν: Οι τέσσερις επιλογές που βρίσκονται πάνω στο τραπέζι
- Νετανιάχου: «Συνεχίζουμε να χτυπάμε δυναμικά τους στόχους του ιρανικού τρομοκρατικού καθεστώτος»
- Νέα επίθεση Τραμπ στο ΝΑΤΟ: «Οι χώρες του δεν έχουν κάνει απολύτως τίποτα για να βοηθήσουν στο Ιράν»
- Φρουροί της Επανάστασης: Επιτεθήκαμε στην πυρηνική υποδομή του Ισραήλ
- Βρετανία και Γαλλία ηγούνται συνασπισμού 30 χωρών για επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ
- Αλιρεζά Τανγκσίρι: Ποιος ήταν ο υπεύθυνος για το μπλόκο στα Στενά του Ορμούζ που σκότωσε το Ισραήλ
- Το Ιράν θωρακίζει την άμυνα στη νήσο Χαργκ για τυχόν χερσαία εισβολή των ΗΠΑ
- Το Πεντάγωνο εξετάζει να χρησιμοποιήσει κατά του Ιράν στρατιωτική βοήθεια που προοριζόταν για την Ουκρανία
- Νέες ζημιές και τραυματισμοί στο κεντρικό Ισραήλ μετά από επίθεση με πυραύλους
- Ηνωμένες Πολιτείες προειδοποιούν το Ιράν να αποδεχθεί την ήττα του ή να αντιμετωπίσει, όπως αναφέρουν, «πιο σφοδρά πλήγματα από ποτέ», την ώρα που η Τεχεράνη απορρίπτει τις συνομιλίες και δεσμεύεται να συνεχίσει τον αγώνα.
- Σύμφωνα με διεθνή μέσα ενημέρωσης, η Ουάσιγκτον εμφανίζεται αποφασισμένη να εντείνει την πίεση προς το Ιράν, ενώ η ρητορική και από τις δύο πλευρές παραμένει εξαιρετικά οξυμένη.
- Παράλληλα, συνεχίζονται οι κοινές αμερικανοϊσραηλινές επιθέσεις κατά ιρανικών στόχων, ενώ ιρανικοί πύραυλοι εκτοξεύονται προς περιοχές του κεντρικού και βόρειου Ισραήλ.
- Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν περί τις 04:30 ότι διεξήγαγαν αεροπορικούς βομβαρδισμούς «ευρείας κλίμακας» σε διάφορους τομείς του Ιράν, συμπεριλαμβανομένου αυτού της Ισφαχάν.
- Ο ΥΠΕΞ Αραγτσί δηλώνει ότι δεν διεξάγονται συνομιλίες με τις ΗΠΑ.
- Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα λένε ότι αντιμετωπίζουν επιθέσεις του Ιράν με drones και πυραύλους.
- Οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ λένε πως κατέστρεψαν πάνω από τα «δυο τρίτα» των εγκαταστάσεων παραγωγής πυραύλων του Ιράν.
- Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τραμπ λέει πως αξιωματούχοι του Ιράν που διαπραγματεύονται με την κυβέρνησή του «φοβούνται» να το πού διότι «θα τους σκοτώσουν οι δικοί τους».
- Η Τεχεράνη θα μπορούσε να αναλάβει δράση στο Στενό Μπαμπ αλ Μαντάμπ στην Ερυθρά Θάλασσα αν δεχτεί πρόκληση.
Ι. Καποδίστριας για τους Άγγλους: «Βλέπεις αυτούς, είναι Τούρκοι…»
Γερμανία: Μέτρα για την συγκράτηση των τιμών των καυσίμων ψήφισε η Bundestag
Το Ομοσπονδιακό Κοινοβούλιο ενέκρινε αυστηρότερους κανόνες για τις αυξήσεις τιμών καυσίμων, επιτρέποντάς τες μόνο μία φορά την ημέρα, και αυστηροποίησε την αντιμονοπωλιακή νομοθεσία.
Ο καιρός τρελάθηκε και με τη σφραγίδα του Παγκόσμιου Μετεωρολογικού Οργανισμού
Το κλίμα της Γης είναι πιο εκτός ισορροπίας από ποτέ, προειδοποιεί ο Παγκόσμιος Μετεωρολογικός Οργανισμός. Τα τελευταία 11 χρόνια είναι τα θερμότερα που έχουν καταγραφεί, με τη θερμική ανισορροπία να φτάνει ιστορικό υψηλό.
Χριστοδουλίδης : Πακέτο οκτώ μέτρων για την στήριξη των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων λόγω του πολέμου στο Ιράν
Πακέτο οκτώ μέτρων σε μια σειρά απο τομείς, περιλαμβανομένου του ηλεκτρισμού, των καυσίμων, του ΦΠΑ σε τρόφιμα, της γεωργίας, των μεταφορών και του τουρισμού, για στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων ανακοίνωσε ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, ενώ όπως δήλωσε σε οπτικογραφημένο μήνυμά του μετά τη σημερινή συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου, η οικονομική σταθερότητα αποτελεί […]
Πούτιν: Οι συνέπειες πολέμου στο Ιράν ίσως να είναι τόσο σοβαρές όσο της πανδημίας COVID-19
Ο Ρώσος Πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν προειδοποίησε ότι είναι δύσκολο να εκτιμηθούν οι συνέπειες της συνεχιζόμενης σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, συγκρίνοντας τον πιθανό της αντίκτυπο με εκείνον της πανδημίας της COVID-19. Όπως δήλωσε ο πρόεδρος της Ρωσίας, η κρίση προκαλεί ήδη σημαντική ζημιά στη διεθνή παραγωγή και στις εφοδιαστικές αλυσίδες, ενώ ασκεί έντονη πίεση σε εταιρείες […]
Το Ντουμπάι χάνει τη λάμψη του: Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή αδειάζει τα πολυτελή καταστήματα – Καταρρέουν οι πωλήσεις
Η πτώση των πολυτελών αγορών στο Ντουμπάι γίνεται ολοένα και πιο αισθητή, καθώς ο πόλεμος μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών, Ισραήλ και Ιράν πλήττει την επισκεψιμότητα στα εμβληματικά εμπορικά κέντρα του εμιράτου και οδηγεί τις λιανικές πωλήσεις σε ελεύθερη πτώση. Στις τρεις πρώτες εβδομάδες από την έναρξη της σύρραξης, στις 28 Φεβρουαρίου, οι πωλήσεις του Bloomingdale’s στο […]