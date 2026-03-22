Την αποφασιστικότητα της κυβέρνησης να προχωρήσει σε άμεσες παρεμβάσεις για τη συγκράτηση των τιμών, κυρίως στα καύσιμα και στο κόστος μεταφορών, ανέδειξε ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, κατά την ομιλία του στο Gala Dinner του 34ου Money Show στη Θεσσαλονίκη.

Ο κ. Θεοδωρικάκος επεσήμανε ότι οι διεθνείς γεωπολιτικές εξελίξεις, και ειδικότερα ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, προκαλούν έντονες πληθωριστικές πιέσεις. Τόνισε πως η αύξηση του λειτουργικού κόστους στα logistics και η άνοδος της τιμής του ντίζελ καθιστούν αναγκαίες τις παρεμβάσεις της κυβέρνησης για τη σταθεροποίηση των τιμών στην αγορά.

Αναφερόμενος στο Thessaloniki Innovation & Technology Center (Thess INTEC), ο υπουργός σημείωσε ότι το Επιχειρηματικό Πάρκο 4ης Γενιάς προχωρά με εξασφαλισμένη χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του υπουργείου. Διαβεβαίωσε παράλληλα τον επιχειρηματικό κόσμο ότι τα γραφειοκρατικά εμπόδια αντιμετωπίζονται αποτελεσματικά, ώστε το έργο να υλοποιηθεί χωρίς καθυστερήσεις.

«Με απασχολεί ιδιαίτερα το θέμα του diesel, καθώς αφορά τα μεταφορικά μέσα των προϊόντων και αυτό θα επηρεάσει προφανώς το κόστος τους», τόνισε εξάλλου το Σάββατο ο Υπουργός Ανάπτυξης μιλώντας στο Mega. Πρόσθεσε ότι θα χρειαστούν μέτρα πέρα από το πλαφόν, λαμβάνοντας υπόψη τη διάρκεια της κρίσης και τον συνολικό οικονομικό σχεδιασμό. «Μοναδικός μας γνώμονας είναι η κοινωνία και η οικονομία», υπογράμμισε.

Παρουσίες και χαιρετισμοί στο Gala Dinner

Στην εκδήλωση συμμετείχαν εκπρόσωποι του επιχειρηματικού, θεσμικού και πολιτικού κόσμου της Θεσσαλονίκης. Χαιρετισμό απηύθυνε μέσω βιντεοσκοπημένου μηνύματος ο Ευρωπαίος Επίτροπος Βιώσιμων Μεταφορών και Τουρισμού, Απόστολος Τζιτζικώστας.

Παρόντες ήταν επίσης ο πρόεδρος του Ελληνο-Ιταλικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, Νικόλαος Μαργαρόπουλος, ο Α’ αντιπρόεδρος του ΕΒΕΘ, Κωνσταντίνος Μωραϊτίδης, ο πρόεδρος του Συνδέσμου Εξαγωγέων-ΣΕΒΕ, Σίμος Διαμαντίδης, και η Επίτιμη Πρόξενος της Ιταλίας στη Θεσσαλονίκη, Γεωργία Σαραντοπούλου.

Χαιρετισμούς απηύθυναν ακόμη ο αντιπεριφερειάρχης Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Νικόλαος Τζόλλας, και ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Στέλιος Αγγελούδης, οι οποίοι υπογράμμισαν τη σημασία της συνεργασίας δημόσιου και ιδιωτικού τομέα για την ανάπτυξη της πόλης.