Υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη θα συνεδριάσει αύριο Δευτέρα (23/03) στο Μέγαρο Μαξίμου το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας (ΚΥΣΕΑ).

Η συνεδρίαση πραγματοποιείται με στόχο την ενημέρωση και τον συντονισμό των αρμόδιων φορέων σε ζητήματα που αφορούν την εθνική ασφάλεια της χώρας, καθώς βρίσκεται σε εξέλιξη ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή.

Πιστός στο καθιερωμένο κυριακάτικο ραντεβού του, ο πρωθυπουργός δημοσίευσε σήμερα (22/3/2026) την εβδομαδιαία ανασκόπησή του, αναφερόμενος σε σειρά κρίσιμων θεμάτων στη σκιά του πολέμου.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στις εξελίξεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο, σημειώνοντας πως στη Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις Βρυξέλλες συζητήθηκαν οι επιπτώσεις της κρίσης στην ενέργεια, στους καταναλωτές, στις επιχειρήσεις, αλλά και στο μεταναστευτικό.

Όπως τόνισε, απαιτούνται στοχευμένες εθνικές παρεμβάσεις, ενώ υπογράμμισε την ανάγκη η Ευρώπη να διαθέτει μια σαφή «εργαλειοθήκη» στήριξης, ικανή να προσφέρει προσωρινά και αποτελεσματικά μέτρα για νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

Παράλληλα, επεσήμανε πως η αλληλεγγύη που επέδειξε η Ελλάδα και άλλα κράτη-μέλη προς την Κύπρο αποτελεί απόδειξη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να λειτουργεί ενωμένα, τονίζοντας ότι η Ευρώπη οφείλει να είναι προετοιμασμένη, με έναν σαφή και εφαρμόσιμο οδικό χάρτη σε περίπτωση απειλής ευρωπαϊκού εδάφους.