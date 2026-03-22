Ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, μιλώντας για στην Κατερίνα Παναγοπούλου και την εκπομπή Face2Face, αναφέρθηκε στην εκπομπή Ράδιο Αρβύλα και την καθημερινή σάτιρά τους, τονίζοντας ότι δεν την υπηρετούν αλλά επιδίδονται σε δολοφονίες χαρακτήρων.

«Υπάρχει μια πάρα πολύ κρίσιμη διαφοροποίηση. Είναι άλλο πράγμα η σάτιρα που έχει μέσα και σκληρή κριτική, αλλά να προκαλεί γέλιο και σε εμάς. Όταν έχεις και στοιχειώδες χιούμορ, προκαλεί γέλιο και για τον εαυτό σου. Γιατί πρέπει να έχεις και μια αίσθηση αυτοσαρκασμού και είναι ένα άλλο πράγμα η δολοφονία χαρακτήρων. Αυτή είναι μια κόκκινη γραμμή που κάποιοι την έχουν ξεπεράσει. Ινστρούκτορες. Εγώ δεν κρύβω τα λόγια μου» τόνισε ο κ. Μαρινάκης.

«Υπάρχει μια συγκεκριμένη τηλεοπτική εκπομπή, η οποία με το μανδύα της σάτιρας, μία, δύο, τρεις φορές κάθε απόγευμα δολοφονεί χαρακτήρες σε δημόσια μετάδοση με κοπτοραπτική. Προ ημερών έβαλαν μια απάντηση που έδωσα οι συγκεκριμένοι κύριοι, αναφέρομαι στους Ράδιο Αρβύλα. Έδωσα μια απάντηση για την ανεργία των γυναικών και είπα, αφού έκανα μια επισήμανση ότι το 5,5 έχει διπλάσιο το 11 – αλλά όταν λες κάτι και βγάζουν 5-10 δευτερόλεπτα, αυτό που έχεις απαντήσει και αυτό το οποίο βγάζουν ως νόημα είναι το αντίθετο. Αυτή η κοπτοραπτική αλλάζει εντελώς τις εντυπώσεις. Αλλά δεν θα μείνω μόνο στην κοπτοραπτική. Ξέρετε ότι πίσω από εμένα, πίσω από έναν άλλο υπουργό, πίσω από έναν δημοσιογράφο, βρίσκονται οικογένειες, βρίσκονται σύζυγοι, βρίσκονται παιδιά, βρίσκονται φίλοι. Τα παιδιά αυτά πάνε στο σχολείο» πρόσθεσε.

«Και ξέρετε κάτι; Εγώ μπορεί να ψάχνω τα χαρτιά μου για να είμαι έγκυρος σε αυτά που λέω. Εκείνοι ας ψάξουν να βρουν την τέταρτη καρέκλα στην εκπομπή τους, η οποία πλέον δεν είναι γεμάτη, γιατί η τέταρτη καρέκλα είναι η αλήθεια τους. Αυτή είναι η αλήθεια. Η αλήθεια αυτών των ανθρώπων είναι αυτός που καθόταν στην καρέκλα (σ.σ. αναφερόμενος στον Στάθη Παναγιωτόπουλο). Για να μην το κουνάς το δάχτυλο μια ζωή και βάζεις ανθρώπους απέναντι σου και παρουσιάζεις ένα νέο άνθρωπο όπως είμαι εγώ, που δεν έχω δώσει κανένα δικαίωμα, επειδή για παράδειγμα επικαλέστηκα τα νόμιμα δικαιώματά μου και τον παρουσιάζεις ότι είναι Κιμ Γιονγκ Ουν στη Βόρεια Κορέα ή κοροϊδεύεις άλλους ανθρώπους με βάση τη φωνή τους, ενώ εσύ έχεις κοροϊδέψει καρκινοπαθή και δεν ήξερες ποιος καθόταν δίπλα σου. Και την ίδια στιγμή, κουνάς το δάχτυλο σε άλλους. Επειδή μπορεί κάποιος συνάδελφός τους να έχει κατηγορηθεί για κάτι στην κυβέρνηση, στη Βουλή. Όταν δηλαδή με τον εαυτό σου θέλεις να είναι όλοι επιεικείς, αλλά στους άλλους, εσύ κουνάς το δάχτυλο. Τότε αυτό σημαίνει ότι είσαι υποκριτής» κατέληξε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος.