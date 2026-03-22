Ο Παύλος Μαρινάκης, μιλώντας στην Κατερίνα Παναγοπούλου και την εκπομπή Face2Face, απάντησε σε σειρά θεμάτων που κυριαρχούν στον δημόσιο διάλογο — από την ελευθερία του Τύπου και τις καταγγελίες για το κράτος δικαίου, μέχρι την υπόθεση των Τεμπών, την πολιτική αντιπαράθεση και την προσωπική του πορεία. Αναφέρθηκε στο ζήτημα των υποκλοπών αλλά και στην εσωκομματική κριτική που δέχεται η Νέα Δημοκρατία από δύο πρώην πρωθυπουργούς της, ενώ αναφέρθηκε και στο ΠΑΣΟΚ, που ακολούθησε τη Ζωή Κωνσταντοπούλου στις πολιτικές του θέσεις.

Στην ερώτηση αν έγινε λάθος επικοινωνιακή διαχείριση στο θέμα των Τεμπών, ο κ. Μαρινάκης απάντησε «προφανώς μας ξέφυγε, αλλά θα σας πω το γιατί. Επί ένα μήνα, πέρυσι στην επέτειο των Τεμπών, εγώ και κάποια συγκεκριμένα κυβερνητικά στελέχη δίναμε τη μάχη της αλήθειας. Δεν δίναμε τη μάχη κατά των συγγενών. Όλοι με το δίκιο είμαστε και με τη δικαιοσύνη. Δίναμε τη μάχη κατά της παραπληροφόρησης σε ένα τραγικό δυστύχημα, την όγδοη, ένατη, δέκατη φορά που έλεγα τα ίδια επιχειρήματα, τα οποία αποδείχθηκαν αληθή. Μετά από έναν δύο μήνες με έπαιρναν τηλέφωνο. Όλο και περισσότεροι μου λέγανε “καλά, αυτά γιατί δεν τα λέτε;”».

«Στην Ελλάδα, δυστυχώς είναι σπορ τα τηλε-δικαστήρια. Στο τραγικό δυστύχημα των Τεμπών και αυτό είναι θλιβερό και για τους δημοσιογράφους που συμμετέχουν σε αυτά και βγάζουν ετυμηγορίες σε δημόσια μετάδοση και για τους συναδέλφους μου δικηγόρους. Εννοείται πως πρέπει να ενημερώσουν για μία υπόθεση, άλλο δίκη, να συμμετέχουν σε τηλε-δίκες, σε ένα πολιτικό σύστημα που λόγω του ότι έγιναν δεύτερες εκλογές και μπήκαν αρκετά κόμματα στη Βουλή, μία φορά ακούγεται η κυβερνητική πλειοψηφία. Επτά, οκτώ φορές ακουγόταν η άλλη άποψη. Εγώ νομίζω ότι αυτό το οποίο έκανε πολύ μεγάλο κακό είναι ότι το μόνο κόμμα το οποίο έχει μια θεσμική σοβαρότητα αδιαμφισβήτητη στο παρελθόν, πέρασε απέναντι και φλέρταρε πολλές φορές με αυτήν. Είναι το ΠΑΣΟΚ. Όταν ακούς από το άλλο κόμμα που έχει μια σταθερή, μια λογική σταθερότητας με τις τεράστιες διαφορές που έχουμε. Για να είμαστε δίκαιοι. Το ΠΑΣΟΚ δεν είχε ποτέ μιλήσει στο παρελθόν με αυτή τη ρητορική. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ; Όχι ένας βουλευτής που είχε πει για χαμένα βαγόνια. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ κατηγόρησε τον πρωθυπουργό για συγκάληψη. Άνοιγες λοιπόν, την τηλεόραση και άκουγες τα 8/9 του πολιτικού συστήματος να κατηγορεί μια κυβέρνηση για τα πάντα και τα αντίθετά τους. Εδώ λοιπόν υπήρχε και ένα υπόβαθρο, μην το υποτιμούμε. Υπήρχε το υπόβαθρο της οργής και της ανάγκης για δικαιοσύνη, γιατί αυτό είναι υπαρκτό. Η ανάγκη για δικαιοσύνη είναι υπαρκτή. Το αίτημα για δικαιοσύνη υπαρκτό. Άρα τι έκαναν; Έπαιξαν με το συναίσθημα του κόσμου».

Σε σχέση με βίντεο που ανέβασε η Ζωή Κωνσταντοπούλου στο οποίο αναφέρει ότι δεν πρόκειται να ξεκινήσει η δίκη των Τεμπών, ο κ. Μαρινάκης είπε: «Η δίκη ξεκινά όταν αποφασίζει η Δικαιοσύνη με βάση τους νόμους που ισχύουν και με βάση τις δικονομικές διατάξεις. Απλά αυτό το οποίο είπε η κυρία Κωσταντοπούλου πάνω στο θυμό της, πάνω στον οίστρο της, δείχνει και τον δόλο εντός εισαγωγικών των ενεργειών της όλα αυτά τα χρόνια. Η κυρία Κωνσταντοπούλου προσπάθησε να κάνει μια άλλου επιπέδου πολιτική καριέρα. Δηλαδή όχι απλά ενός κόμματος που μπαίνει οριακά στη Βουλή, επενδύοντας πάνω σε ένα τραγικό δυστύχημα. Το ξέρω ότι αυτό είναι ό, τι πιο τραγικό μπορεί να πει κάποιος. Ό, τι πιο θλιβερό για έναν πολιτικό, δηλαδή να πάει να κάνει καριέρα πάνω στον πόνο συγγενών θυμάτων. Πάνω στον πόνο συγγενών 57 νεκρών. Αλλά αυτή είναι η αλήθεια. Και ποιο είναι το μοτίβο της κυρίας Κωνσταντοπούλου; Να βρίζει, να προκαλεί, να παίζει με τα όρια των συναδέλφων της στη Βουλή. Γιατί άνθρωποι είναι κι αυτοί, άνθρωποι είμαστε. Ναι, πρέπει να έχουμε υπομονή, πρέπει να μην τσιμπάμε. Αλλά όταν ο άλλος σε λέει δολοφόνο, σε λέει οτιδήποτε. Είσαι κι εσύ άνθρωπος. Ξέρεις ότι βλέπουν οι συγγενείς σου, οι φίλοι σου, οι ψηφοφόροι σου, η κοινωνία και θες να αντιδράσεις. Το ένα μοτίβο είναι αυτό και το άλλο μοτίβο είναι να προσπαθεί με διάφορες μεθόδους δικονομικές στο πλαίσιο ότι έχει και την ιδιότητα της συνηγόρου, να καθυστερήσει αυτή τη διαδικασία. Γιατί για να βγει την επόμενη τραγική επέτειο και να πει τόσα χρόνια και ακόμα δικαιοσύνη δεν έχει αποδοθεί. Λοιπόν, εδώ να λέμε τα πράγματα όπως είναι. Μιλάμε καταρχάς για μία από τις μεγαλύτερες τραγωδίες που έχει ζήσει η χώρα και κυρίως την έχουν βιώσει οι άνθρωποι αυτοί».

Σχετικά με τη δήλωση του Ταλ Ντίλιαν, ιδιοκτήτη της εταιρείας που εμπορεύεται το Predator, στη Δώρα Αναγνωστοπούλου, απάντησε: «Η υπόθεση αυτή έχει δύο διαστάσεις. Η μία διάσταση είναι όλα αυτά τα οποία συζητάμε μέχρι τώρα, δηλαδή η ποινική διάσταση. Στην ποινική διάσταση η υπόθεση αυτή αρχικά κρίθηκε από τον Άρειο Πάγο. Ο Άρειος Πάγος είπε δύο πράγματα.

Ότι δεν υπάρχει ευθύνη κρατικού λειτουργού, αφού συνεκτίμησε και τα έγγραφα που έλαβαν τα υποψήφια θύματα, τα οποία κοινοποιήθηκαν στη Δικαιοσύνη και οτιδήποτε άλλο έκρινε ο Άρειος Πάγος. Τέλος πάντων, δεν θα κάνουμε εμείς αξιολόγηση της δικαστικής εξουσίας και είπε παράλληλα ότι πρέπει να δικαστούν τέσσερις ιδιώτες από το Μονομελές Πλημμελειοδικείο. Δικάστηκαν οι ιδιώτες αυτοί και σε πρώτο βαθμό καταδικάστηκαν και όπως έχει ειπωθεί, έχουν ασκήσει έφεση και είναι σε αναστολή η ποινή τους. Ένας εκ των κατηγορουμένων έδωσε μια απάντηση σε μια συνέντευξη. Θεωρείτε ότι αυτή τη στιγμή είναι δική μου δουλειά; Διότι οι κατηγορούμενοι λένε ότι δεν απαντώ. Είναι δουλειά του εκπροσώπου της κυβέρνησης της χώρας. Γιατί εγώ πέραν της ιδιότητας, πέραν του ονόματός μου και της όποιας πορείας έχω. Είναι δυνατόν ο εκπρόσωπος της εκτελεστικής εξουσίας να κάνει δημόσιο σχολιασμό και να παίρνει θέση για κάτι το οποίο έχει πει ένας διάδικος; Ένας κατηγορούμενος; Κατηγορούμενος, όχι μάρτυρας, σε μια ποινική υπόθεση που μένει να εκδικαστεί σε δεύτερο βαθμό.

Πριν από μία δύο εβδομάδες έγινε μια συζήτηση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Θυμάστε πώς την διαφήμιζαν; Πήρε το αεροπλάνο ο Ανδρουλάκης και πήγε. Και καλά έκανε ο κύριος Αρβανίτης και οι ευρωβουλευτές κτλ. Έχετε μάθει τι είπε ο αρμόδιος Επίτροπος; Τι είπε ο αρμόδιος Επίτροπος, ο κύριος Χούκστρα, ο οποίος μάλιστα είναι επί του αντικειμένου. Είπε ότι η Ελλάδα, που πράγματι είχε μια προβληματική διαδικασία σε αυτά τα θέματα, έχει συμμορφωθεί με όλες τις υποδείξεις νομοθετικά και παράλληλα, όπως σας είπα και εγώ και πριν, έχει και λιγότερες υποδείξεις για το κράτος δικαίου από άλλες χώρες. Εάν είχε πει τα αντίθετα, γιατί η ευθύνη είναι της κυβέρνησης, όχι της Δικαιοσύνης. Και η Ελλάδα προσαρμόστηκε, ό, τι ευθύνη έπρεπε να αναλάβει μετά από όσα συνέβησαν το 2022, την ανέλαβε. Όλα τα υπόλοιπα θα τα κρίνει η Δικαιοσύνη».

Σχετικά με την τοποθέτηση του Άδωνι Γεωργιάδη, ο οποίος είπε ότι όποιος κάνει τη δική μου δουλειά και πιστεύει ότι δεν παρακολουθούν το τηλέφωνό του, δεν κάνει γι’ αυτή τη δουλειά, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανέφερε: «Σίγουρα πρέπει λίγο όταν μιλάμε δημοσίως για να μας ακούει και ο κόσμος, να βγάζουμε όλο αυτό τον ξύλινο λόγο και τον καθωσπρεπισμό με σεβασμό και στον ρόλο τον δικό μας και στις ανάγκες των πολιτών. Από πολιτικούς μέχρι ανθρώπους που δεν έχουν καμία σχέση με την πολιτική από πολλά χρόνια πριν, έχουμε ακούσει την έκφραση μην τα λέμε αυτά στο τηλέφωνο, θα τα πούμε από κοντά. Πάρα πολλές φορές έχουμε ακούσει διάφορα στο παρελθόν. Εδώ εγώ δεν θεωρώ ότι είναι ένα αδιάφορο θέμα. Να σας πω την αλήθεια όχι, γιατί το να μπαίνει κάποιος μέσα στο σπίτι σου ή να πάει να μπει δεν είναι αδιάφορο θέμα. Και βασικότερη απόδειξη ότι δεν είναι αδιάφορο θέμα είναι ότι η υπόθεση αυτή βρέθηκε και συνεχίζει να βρίσκεται στην Δικαιοσύνη. Άρα έχουν τελεστεί για κάποιους ανθρώπους ή ενδέχεται να είχαν τελεστεί ποινικά αδικήματα. Άρα κάτι το οποίο συνιστά υπό διερεύνηση».

Σχετικά με την ανάρτηση του κ. Δούκα που λέει όχι στη συγκυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία, ο κ. Μαρινάκης απάντησε: «Το ΠΑΣΟΚ είναι ένα κόμμα που έχει τις δικές του διαδικασίες στο πλαίσιο της δημοκρατικής λειτουργίας. Μπορεί να πάρει όποια απόφαση θέλει. Δεν θα κάνω εγώ υποδείξεις ούτε στον κ. Δούκα, ούτε στο ΠΑΣΟΚ και γενικότερα τι αποφάσεις θα πάρει. Αλλά προσέξτε τι μου κάνει εντύπωση εμένα. Δεδομένου ότι εμείς δεν έχουμε κρύψει ότι στόχος μας είναι η αυτοδυναμία. Θεωρούν ότι υπάρχει ανάγκη, είπε ο κ. Δούκας. Είναι και πολλοί άλλοι. Δεν το έχει πει μόνο ο κ. Δούκας αυτό, αλλά αυτή είναι μια θέση που την έχουμε ακούσει από αρκετά στελέχη του ΠΑΣΟΚ. Να αποκλείσουμε την οποιαδήποτε κοινή πορεία με την κακιά Δεξιά. (…) Και δεν λένε το ίδιο πράγμα για την κυρία Κωνσταντοπούλου που συμπεριφέρεται όπως συμπεριφέρεται. Και αφήστε την κυρία Κωνσταντοπούλου. Δεν λένε το ίδιο πράγμα για το κόμμα του κυρίου Πολάκη, τον ΣΥΡΙΖΑ, που δεν έχουν περάσει λίγες εβδομάδες που πήγε να νομιμοποιήσει μια επίθεση σε έναν συμπολίτη μας επειδή μπορεί να είναι στα κακά funds που παίρνουν τα λεφτά του κόσμου. Εγώ δεν θα μιλήσω τώρα για τα funds γιατί το ποιος έδωσε τα δάνεια στα funds δεν το κάνει η δική μας κυβέρνηση και ποιος περνάει ρυθμίσεις για να σώσει τους δανειολήπτες. Αυτή είναι μια άλλη κουβέντα. Δηλαδή είσαι το ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ από τη Νέα Δημοκρατία πολιτικά χωρίζεται με πολύ μεγάλες πολιτικές διαφορές. Μας χωρίζει άβυσσος, αλλά όπως και να ‘χει έχει επιδείξει μια θεσμική σοβαρότητα και μαζί με τη Νέα Δημοκρατία κράτησε την Ελλάδα στην Ευρώπη. Πέρασε ότι πέρασε.

Συνυπέγραψε πρόταση δυσπιστίας με την κυρία Κωνσταντοπούλου και ψήφισαν οι βουλευτές του παρών στην παραπομπή συναδέλφων τους. Γιατί ψήφισαν ό, τι ψήφισαν σε μια επιτροπή στη Βουλή; Το ΠΑΣΟΚ του Νίκου Ανδρουλάκη, για να λέμε την αλήθεια και να μην ωραιοποιούμε τα πράγματα και ας ενοχλεί η αλήθεια, έχει μετεξελιχθεί σε ένα κόμμα το οποίο παίζει στο γήπεδο των ανθρώπων που τα ίδια τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ πήγαν να βάλουν φυλακή. Το ΠΑΣΟΚ ακολουθεί τη ρητορική τους και δεν θέλει να αποκλείσει μια συγκυβέρνηση. Είναι οι άνθρωποι που συμμετείχαν σε μια κυβέρνηση, σε μια κοινοβουλευτική ομάδα που στήσανε τα υπουργεία Δικαιοσύνης κατά παραδοχή του κυρίου Κοντονή και στοχοποίησαν και τα στελέχη του ίδιου του ΠΑΣΟΚ. Και τότε που το ΠΑΣΟΚ με τη Νέα Δημοκρατία κρατήσαμε την Ελλάδα στην Ευρώπη, μας έλεγαν προδότες και γερμανοτσολιάδες. Αυτή είναι η πραγματικότητα.

Σχετικά με τον στόχο της αυτοδυναμίας, ο κ. Μαρινάτης υποστήριξε ότι «τον θεωρώ εφικτό. Τις προηγούμενες ημέρες είχαμε μια μέτρηση. Η τελευταία ήταν από το Mega και της Metron Analysis, όπου η Νέα Δημοκρατία ξεπερνάει το 30% και όχι οριακά. Εγώ δεν πιστεύω ότι οι δημοσκοπήσεις ισοδυναμούν με το εκλογικό αποτέλεσμα. Σας θυμίζω ότι το 2023 η συζήτηση ήταν αν θα έχει το 3 μπροστά ο κ. Τσίπρας και ο κ. Τσίπρας κατέληξε αφού πήρε το ’22 στο 17%. Εγώ λέω ότι οι εκλογές έχουν μια δομική διαφορά. Εν αντιθέσει με τις δημοσκοπήσεις, στις εκλογές δεν υπάρχουν αναποφάσιστοι. Στις εκλογές συγκρούονται προγράμματα, απολογισμοί. Και θα πω και κάτι, ένα ενθαρρυντικό στοιχείο για την μεταπολιτευτική Ελλάδα. Στις εκλογές του ’23 ήταν η πρώτη φορά που ένα πρόγραμμα 9 δισεκατομμυρίων τετραετίας της Νέας Δημοκρατίας κέρδισε ένα πρόγραμμα περίπου 30 δισεκατομμυρίων».

Στην ερώτηση της Κατερίνας Παναγοπούλου σχετικά με το γεγονός ότι δύο πρώην πρωθυπουργοί ασκούν σκληρή κριτική στο κόμμα τους αλλά και τη διαγραφή του κ. Σαμαρά, είπε: «Υπάρχουν πράγματα στα οποία μάς ασκείται κριτική, δικαίως και υπάρχουν. Θεωρώ ότι έχουμε κάνει πολλά καλά στον τόπο αυτά τα χρόνια. Έχουμε κάνει και λάθη. Πρέπει να τα διορθώσουμε, να τα διορθώνουμε. Υπάρχει ένα πεδίο που θεωρώ ότι όσα έχει καταφέρει ο εν ενεργεία πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε περίπου επτά χρόνια δεν έχουν γίνει ολόκληρες δεκαετίες στη χώρα. Και αναφέρομαι στην εξωτερική πολιτική και την άμυνα και ειδικά ο κύριος Σαμαράς, που πραγματικά το λέω με σεβασμό, γιατί και εκείνον τον έχω υπηρετήσει ως πρόεδρο του κόμματος και τον σέβομαι απεριόριστα, έχει επιλέξει αυτό το πεδίο. Πιστεύω ότι ακόμα και σκληροί επικριτές εκτός Νέας Δημοκρατίας παραδέχονται ότι όσα έχουν γίνει αυτά τα χρόνια ήταν μόνο στη σωστή κατεύθυνση».

Ερωτώμενος για τον αν ήταν «κόκκινη γραμμή» η υπόνοια της εθνικής μειοδοσίας για τον κ. Γεραπετρίτη, τόνισε ότι «καταρχάς είναι κόκκινη γραμμή. Δεν μπορεί να μένει σε ένα κόμμα ακόμα και ένας πρώην πρόεδρός του, κάποιος που μιλάει με τόσο σκληρό λόγο και τόσο άδικο τρόπο για τον υπουργό Εξωτερικών της χώρας. Αλλά ασχέτως του τύπου, που στην πολιτική πολλές φορές ο τύπος είναι και ουσία, ας πάμε λίγο στην ουσία αυτή καθεαυτή. Μα πραγματικά, ο υπουργός Εξωτερικών της κυβέρνησης στη δεύτερη τετραετία υπουργός Εξωτερικών που έχει υπογράψει ΑΟΖ με την Ιταλία και την Αίγυπτο, έχει επεκτείνει τη χώρα στα 12 ναυτικά μίλια. Στο Ιόνιο έχει προχωρήσει το θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό που με τη σφραγίδα της Ευρώπης κατοχυρώνονται τα απώτατα όρια της χώρας. Ο υπουργός Εξωτερικών της κυβέρνησης και αντίστοιχα ο πρωθυπουργός. Γιατί αυτό πάει στο τέλος της μέρας και στον πρωθυπουργό ως καρφί που έχει αμυντικά συστήματα Ραφάλ, Rafale, F-16, F-35. Η κυβέρνηση της Ευρώπης και της Exxon Mobil.

Προσέξτε, η κυβέρνηση που έχει κάνει όλα αυτά που σας λέω. Η ρητορική για το casus belli που υπήρχε πάντοτε. Σχεδόν τριάντα χρόνια. Όλα αυτά ακούγονταν. Και πολύ καλά έκαναν οι προκάτοχοί μας και μιλούσαν με τον κύριο Ερντογάν και τους υπουργούς Εξωτερικών. Ποια ήταν η πρώτη κυβέρνηση που έθεσε αυτά τα θέματα στο τραπέζι με την Τουρκία; Και για να το κλείσω, δεν ήταν ούτε ευχάριστη εξέλιξη, ούτε θετική εξέλιξη το να φεύγει ένας πρώην πρωθυπουργός και πρώην πρόεδρος από ένα κόμμα, αλλά ήταν αναπόφευκτη».

Σχετικά με τις δημόσιες τοποθετήσεις του κ. Καραμανλή, οι οποίες δεν ήταν τόσο συχνές προγενέστερα, ο κ. Μαρινάκης ανέφερε: «Όταν πολιτεύεσαι όσα χρόνια είσαι στα πράγματα πρέπει να βγαίνεις μπροστά. Εγώ δεν είμαι της λογικής να κρύβομαι. Δεν μου αρέσει να απλώνω τα πόδια μου πέρα από το πάπλωμά μου. Αλλά θεωρώ ότι εφόσον είσαι στα πράγματα και κάποιοι άνθρωποι σε εμπιστεύονται, εμένα μου έχει δώσει μια τεράστια δυνατότητα ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Οφείλω να βγαίνω μπροστά ακόμα και στα πολύ δύσκολα. Και για το κόμμα μου.

Η αλήθεια είναι ότι επειδή το δεύτερο πεδίο κριτικής που έχουμε ακούσει τα τελευταία περίπου δύο χρόνια και από τους πρώην πρωθυπουργούς, το ένα είναι η εξωτερική πολιτική, το άλλο είναι το κράτος δικαίου. Εντάξει, το ξαναλέω και εκεί μπορούμε να κάνουμε και πρέπει να κάνουμε πολλά παραπάνω. Όταν έχεις ζήσει στη χώρα των υπουργείων Δικαιοσύνης, όπως τα είπαμε πριν, των 13-0 καταδικασμένων υπουργών, όταν έχεις ζήσει στη χώρα όπου έχουν πάει άνθρωποι να δικαστούν, να κρεμαστούν στα μανταλάκια επειδή είναι πολιτικοί αντίπαλοι στη χώρα των προγραφών, το να θεωρείς ότι υπάρχει ζήτημα κράτους δικαίου επί των δικών μας ημερών, νομίζω ότι εν συγκρίσει με τις αντίστοιχες αντιδράσεις του παρελθόντος είναι λίγο άξιο αναφοράς, αλλά το ξαναλέω, το ξαναλέω, η ιστορία καταγράφει τους πολιτικούς και ειδικά τους πολιτικούς αρχηγούς με βάση αυτά που έκαναν και αυτά που δεν έκαναν. Και στο τέλος της ημέρας αξιολογούνται από τους πολίτες. Το αν θα πάμε καλά ή όχι στις εκλογές δεν υποτιμώ τις αντιδράσεις πρώην πρωθυπουργών. Θα το κρίνουν οι ψηφοφόροι, οι πολίτες, ο ελληνικός λαός.

Για τη θέση που βρίσκεται η Ελλάδα σε ζητήματα Ελευθερίας του Τύπου, ο κ. Μαρινάκης τόνισε: «Εγώ θα σας πω το εξής, όπως η ΕΛΣΤΑΤ και η Eurostat ευρωπαϊκά μετράει την ανεργία, τους μισθούς, τις εξαγωγές, όλους τους δείκτες, υπάρχει ένας αξιόπιστος, αδιαπραγμάτευτα κοινής αποδοχής δείκτης για το κράτος δικαίου, που είναι η ετήσια έκθεση για το κράτος δικαίου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ούτε δική σας έκθεση, ούτε δική μου, ούτε του πρωθυπουργού. Μας κατέταξε στην θέση 108 μια Μη Κυβερνητική Οργάνωση, η οποία για να καταλάβετε την αξιοπιστία της, πρώτον βάζει την Ελλάδα κάτω από χώρες που έχουν απολυταρχικά καθεστώτα. Δηλαδή χούντες, φασιστικά καθεστώτα, απολυταρχικά. Όχι δημοκρατίες. Το κυριότερο όμως ποιο είναι; Μπαίνεις μέσα και διαβάζεις την έκθεσή τους αυτών των ΜΚΟ. Η συγκεκριμένη που λέτε λέγονται “Ρεπόρτερ Χωρίς Σύνορα” και λένε στο αδίκημα της απλής δυσφήμισης δυσκόλεψε η κατάσταση για τους δημοσιογράφους και το έχουμε καταργήσει,. Ο πρόεδρος της ΕΡΤ είναι αποκλειστική επιλογή του εκάστοτε υπουργού και είμαι ο πρώτος υφυπουργός αρμόδιος για τον Τύπο. Ο πρώτος λόγω του ότι είχε ψηφιστεί νόμος από το υπουργείο Εσωτερικών που ο πρόεδρος και ο διευθύνων της ΕΡΤ και αντιστοίχως η πρόεδρος και η διευθύνουσα του Αθηναϊκού και Μακεδονικού Πρακτορείου Ειδήσεων προέκυψαν από διαδικασία ΑΣΕΠ με εξετάσεις, με κλειστά χαρτιά, αξιολόγηση από το ΑΣΕΠ που στο τέλος υποχρεωτικά έπρεπε να επιλέξω μεταξύ τριών ονομάτων.

Και αυτά που λένε είναι τώρα σαν να μιλάμε στην Αθήνα που είμαστε στην Αθήνα και να λένε ότι βρισκόμαστε στη Νέα Υόρκη. Αυτές λοιπόν οι εκθέσεις είναι υποκειμενικές και επειδή δημοκρατία έχουμε, καλά κάνουν οι άνθρωποι και τις κάνουν. Όλες αυτές οι υποκειμενικές εκθέσεις των “Ρεπόρτερ Χωρίς Σύνορα”, των Ρεπόρτερ με σύνορα του Α, του Β, του Γ. Τις βάζει μέσα σε ένα καζάνι. Δηλαδή σε μια διαδικασία η Κομισιόν και κάθε χρόνο, λέει η Ελλάδα τόσες συστάσεις. Ωραία λοιπόν. Η Ελλάδα έχει κάνει θεαματική πρόοδο στα θέματα αυτά. Και για να μην παρεξηγηθώ, έχουμε πολύ δρόμο ακόμα να διανύσουμε. Πρέπει να περάσουμε και άλλες μεγάλες μεταρρυθμίσεις, αλλά όσα έγιναν σε λίγα χρόνια δεν είχαν γίνει σε ολόκληρες δεκαετίες».

Ο κ. Μαρινάκης αναφερόμενος στην εκπομπή Ράδιο Αρβύλα τόνισε ότι δεν υπηρετούν τη σάτιρα αλλά επιδίδονται σε δολοφονίες χαρακτήρων:

«Υπάρχει μια πάρα πολύ κρίσιμη διαφοροποίηση. Είναι άλλο πράγμα η σάτιρα που έχει μέσα και σκληρή κριτική, αλλά να προκαλεί γέλιο και σε εμάς. Όταν έχεις και στοιχειώδες χιούμορ, προκαλεί γέλιο και για τον εαυτό σου. Γιατί πρέπει να έχεις και μια αίσθηση αυτοσαρκασμού και είναι ένα άλλο πράγμα που είναι η δολοφονία χαρακτήρων. Αυτή είναι μια κόκκινη γραμμή που κάποιοι την έχουν ξεπεράσει. Ινστρούκτορες. Εγώ δεν κρύβω τα λόγια μου. Υπάρχει μια συγκεκριμένη τηλεοπτική εκπομπή, η οποία με το μανδύα της σάτιρας, μία, δύο, τρεις φορές κάθε απόγευμα δολοφονεί χαρακτήρες σε δημόσια μετάδοση με κοπτοραπτική. Προ ημερών έβαλαν μια απάντηση που έδωσα οι συγκεκριμένοι κύριοι, αναφέρομαι στους Ράδιο Αρβύλα. Έδωσα μια απάντηση για την ανεργία των γυναικών και είπα ότι αφού έκανα μια επισήμανση ότι το 5,5 έχει διπλάσιο το 11 – αλλά όταν λες κάτι και βγάζουν 5-10 δευτερόλεπτα, αυτό που έχεις απαντήσει και αυτό το οποίο βγάζουν ως νόημα είναι το αντίθετο. Αυτή η κοπτοραπτική αλλάζει εντελώς τις εντυπώσεις. Αλλά δεν θα μείνω μόνο στην κοπτοραπτική. Ξέρετε ότι πίσω από εμένα, πίσω από έναν άλλο υπουργό, πίσω από έναν δημοσιογράφο, γιατί δεν βρίσκονται οικογένειες; Βρίσκονται οικογένειες, βρίσκονται σύζυγοι, βρίσκονται παιδιά, βρίσκονται φίλοι. Τα παιδιά αυτά πάνε στο σχολείο».

«Και ξέρετε κάτι; Εγώ μπορεί να ψάχνω τα χαρτιά μου για να είμαι έγκυρος σε αυτά που λέω. Εκείνοι ας ψάξουν να βρουν την τέταρτη καρέκλα στην εκπομπή τους, η οποία πλέον δεν είναι γεμάτη, γιατί η τέταρτη καρέκλα είναι η αλήθεια τους. Αυτή είναι η αλήθεια. Η αλήθεια αυτών των ανθρώπων είναι αυτός που καθόταν στην καρέκλα (σ.σ. αναφερόμενος στον Στάθη Παναγιωτόπουλο). Για να μην το κουνάς το δάχτυλο μια ζωή και βάζεις ανθρώπους απέναντι σου και παρουσιάζεις ένα νέο άνθρωπο όπως είμαι εγώ, που δεν έχω δώσει κανένα δικαίωμα, επειδή για παράδειγμα επικαλέστηκα τα νόμιμα δικαιώματά μου και τον παρουσιάζεις ότι είναι Κιμ Γιονγκ Ουν στη Βόρεια Κορέα ή κοροϊδεύεις άλλους ανθρώπους με βάση τη φωνή τους, ενώ εσύ έχεις κοροϊδέψει καρκινοπαθή και δεν ήξερες ποιος καθόταν δίπλα σου. Και την ίδια στιγμή, κουνάς το δάχτυλο σε άλλους. Επειδή μπορεί κάποιος συνάδελφός τους να έχει κατηγορηθεί για κάτι στην κυβέρνηση, στη Βουλή. Όταν δηλαδή με τον εαυτό σου θέλεις να είναι όλοι επιεικείς, αλλά με τους άλλους, εσύ κουνάς το δάχτυλο. Τότε αυτό σημαίνει ότι είσαι υποκριτής».