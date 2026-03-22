Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης μίλησε στην εκπομπή των «Νέων» Face2Face με την Κατερίνα Παναγοπούλου, αποκαλύπτοντας προσωπικές στιγμές από τη ζωή του, τις σπουδές, την οικογένεια και τις δυσκολίες που αντιμετώπισε με την υγεία του.

Αναφέρθηκε στα παιδικά του χρόνια και την αγάπη του για το μπάσκετ. Από τη δευτέρα δημοτικού, όπως είπε, η καθημερινότητά του περιστρεφόταν γύρω από το άθλημα. «Κάθε βράδυ μετά τα μαθήματα, τα αγγλικά και τις δραστηριότητες, ήμουν στο γήπεδο», σημείωσε, εξηγώντας πως οι καλές σχολικές επιδόσεις ήταν προϋπόθεση για να συνεχίσει στην ομάδα.

Όταν ήρθε η ώρα να επιλέξει κατεύθυνση στο λύκειο, δήλωσε τη θεωρητική, με στόχο τη δημοσιογραφία. Ωστόσο, τα αποτελέσματα των εξετάσεων τον οδήγησαν στη Νομική Κομοτηνής, μια απόφαση που όπως παραδέχθηκε τότε του φάνηκε «πολύ βαριά». Γεννημένος και μεγαλωμένος στην Πάτρα, με ρίζες από τη Μάνη, τον Πόντο και τη Σμύρνη, δεν είχε ταξιδέψει μακριά από την Αθήνα. Έτσι, η μετακόμιση στην Κομοτηνή αποτέλεσε μεγάλη αλλαγή στη ζωή του.

«Όταν ο άνθρωπος κάνει σχέδια, ο Θεός γελάει», είπε χαρακτηριστικά, αναφερόμενος στους τραυματισμούς και στο πρώτο αυτοάνοσο που τον ανάγκασαν να εγκατασταθεί οριστικά στην πόλη. Θυμήθηκε επίσης τον παππού του, «μια από τις μεγάλες μορφές της δικηγορίας στην Πάτρα», ο οποίος υπήρξε και συγγραφέας, με έντονη δράση στην Κατοχή και στο δημοκρατικό χώρο. Αν και οι γονείς του ακολούθησαν διαφορετικούς επαγγελματικούς δρόμους – ο πατέρας του φυσικός ιατρικής και η μητέρα του καθηγήτρια Αγγλικών -, το ενδιαφέρον για τη νομική, όπως είπε, «μπήκε μέσα του υποσυνείδητα» από τον παππού του.

Η μάχη με το αυτοάνοσο

Αναφερόμενος στην περιπέτεια της υγείας του, ο Παύλος Μαρινάκης περιέγραψε τη δύσκολη περίοδο της διάγνωσης. «Για ένα μήνα δεν έβρισκα τι είχα», είπε, εξηγώντας πως όλα ξεκίνησαν με επίμονο πυρετό μετά τις γιορτές του 2021. Οι γιατροί, μετά από σειρά εξετάσεων, κατέληξαν στη διάγνωση αυτοάνοσου νοσήματος. «Ένιωσα ανακούφιση όταν το έμαθα», παραδέχθηκε, προσθέτοντας πως η μέρα της διάγνωσης ήταν «λυτρωτική».

«Ξέρεις τι έχεις, άρα τα πράγματα μπορούν να γίνουν μόνο καλύτερα», τόνισε, αναγνωρίζοντας ότι υποτίμησε τα πρώτα σημάδια. Αναφέρθηκε μάλιστα στη στήριξη της συζύγου του, λέγοντας πως «ήταν εκείνη που με πίεζε να κάνω εξετάσεις». Σήμερα, όπως ανέφερε, το πρόβλημα είναι υπό έλεγχο με εβδομαδιαία αγωγή και ο ίδιος αισθάνεται ευγνωμοσύνη.

Η καθημερινότητα και η ισορροπία

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αναφέρθηκε και στις συνήθειές του, λέγοντας πως καπνίζει «αναλόγως την πίεση της ημέρας, από τρία έως εφτά» θερμαινόμενα προϊόντα καπνού. Παράλληλα, υπογράμμισε τη σημασία του χρόνου με την οικογένειά του. «Να είμαι με τους δικούς μου ανθρώπους, τη γυναίκα μου, το γιο μου, τους φίλους μου· αυτό είναι η απόλυτη αποφόρτιση», ανέφερε.

Τόνισε πως δεν θεωρεί τον εαυτό του επαγγελματία πολιτικό. «Είμαι ένα παιδί της μεσαίας τάξης, που ζω δεκαέξι χρόνια στην Αθήνα», είπε, προσθέτοντας ότι κάθε φορά που βρίσκει ευκαιρία, επιστρέφει σε εκείνη την απλή καθημερινότητα των φοιτητικών του χρόνων, που του προσφέρει ισορροπία και ηρεμία.