- WSJ: Η κυβέρνηση Τραμπ θα ανακοινώσει τις επόμενες μέρες τις χώρες που θα συμμετάσχουν στην ασφαλή διέλευση των Στενών του Ορμούζ
- Οι ιρανικές δυνάμεις προειδοποιούν ότι όποιος προμηθεύει το αεροπλανοφόρο Gerald Ford, θα αποτελέσει στόχο
- «Είμαστε έτοιμοι, σε συντονισμό με τους Αμερικανούς συμμάχους μας, με σχέδια τουλάχιστον μέχρι το Εβραϊκό Πάσχα, που είναι περίπου τρεις εβδομάδες από σήμερα. Και έχουμε βαθύτερα σχέδια για ακόμη και τρεις εβδομάδες μετά από τότε» δήλωσε ο εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού, ταξίαρχος Έφι Ντέφριν
- Σχέδια του IDF για τουλάχιστον άλλες τρεις εβδομάδες στρατιωτικής εκστρατείας εναντίον του Ιράν
- Κάρολαιν Λέβιτ : Έχουμε εξουδετερώσει σχεδόν το σύνολο της απειλής που αποτελούσαν οι βαλλιστικοί πύραυλοί τους
- Ο ΔΟΕ ανακοίνωσε ότι 400 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου από τα αποθέματα έκτακτης ανάγκης θα εισέλθουν «σύντομα» στις παγκόσμιες αγορές
- Αραγτσί: «Δεν βλέπουμε κανέναν λόγο να διαπραγματευτούμε με τους Αμερικανούς»
- Το Ηνωμένο Βασίλειο εξετάζει πιο ενεργή συμμετοχή στον πόλεμο – Στόχος η επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ
- Το Ιράν δηλώνει ότι ο ανώτατος ηγέτης είναι ζωντανός μετά τα όσα ανέφερε ο Τραμπ το βράδυ του Σαββάτου (15/3) λέγοντας: «δεν ξέρω αν είναι καν ζωντανός. Μέχρι στιγμής, κανείς δεν μπόρεσε να τον δει».
- Το Ισραήλ εξαπολύει «ευρείας κλίμακας» επιθέσεις κατά του Ιράν – «Καταστρέψαμε κέντρα διοίκησης της Χεζμπολάχ», λένε οι IDF
- Οι Φρουροί της Επανάστασης, ο ιδεολογικός στρατός του Ιράν, ορκίστηκαν σήμερα ότι θα «κυνηγήσουν και θα σκοτώσουν» τον Μπενιαμίν Νετανιάχου, τη 16η ημέρα του πολέμου ανάμεσα στην Ισλαμική Δημοκρατία, το Ισραήλ και τις ΗΠΑ
- Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δηλώνει ότι το Ιράν επιθυμεί να συνάψει συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου, αλλά ο ίδιος δεν το επιθυμεί ακόμη «επειδή οι όροι δεν είναι αρκετά καλοί».
- Σε συνέντευξή του στο NBC, ο Τραμπ δήλωσε ότι οι ΗΠΑ έχουν «καταστρέψει ολοσχερώς» το νησί Χαργκ – τον κρίσιμο κόμβο εξαγωγής πετρελαίου του Ιράν – αλλά ότι «ίσως το χτυπήσουμε μερικές φορές ακόμα, απλώς για πλάκα»
- Το Ισραήλ και το Ιράν αντάλλαξαν πυραυλικές επιθέσεις κατά τη διάρκεια της νύχτας, ενώ έχουν αναφερθεί αναχαιτίσεις πυραύλων και drones στη Σαουδική Αραβία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Κουβέιτ και το Κατάρ.
- Η αμερικανική πρεσβεία στη Βαγδάτη προειδοποίησε τους πολίτες της που βρίσκονται στο Ιράκ να εγκαταλείψουν τη χώρα «αμέσως» μετά την πτώση πυραύλου στο κτίριο το Σάββατο. Στους μη επείγοντες υπαλλήλους της αμερικανικής κυβέρνησης έχει δοθεί εντολή να εγκαταλείψουν το Ομάν.
- Εν τω μεταξύ, ο Τραμπ επανέλαβε την έκκλησή του προς διάφορες χώρες να βοηθήσουν στην εξασφάλιση του Στενού του Ορμούζ
- Το Ηνωμένο Βασίλειο δηλώνει ότι συζητά μια «σειρά επιλογών» για την εξασφάλιση της ναυτιλίας στην περιοχή
- «Όχι» της Γαλλίας στην αποστολή πολεμικών της πλοίων
Δημοφιλή
- 1
«Ποτέ δεν έχω δει το Ντουμπάι έτσι» - Προσφορές από τα 827 ξενοδοχεία της πόλης
- 2
Κλειδώνει η συμφωνία και για ιταλικές φρεγάτες
- 3
Σοκ στην κληρονομιά χωρίς διαθήκη: Ποιοι παίρνουν τα πάντα και ποιοι τίθενται εκτός
- 4
Τέλος στα «αδελφομοίρια»: Ο νέος νόμος για τις κληρονομιές που σταματά τους οικογενειακούς καβγάδες
- 5
Αταμάν: «Πώς να παίξει στην Ευρωλίγκα ο Τολιόπουλος - Δεν είμαστε ακαδημίες»
- 6
Ξέχνα το αεροπλάνο: Το «μεγα-μετρό» φέρνει την Ευρώπη στις ράγες - Σύνδεση της Αθήνας με 40 πόλεις
- 7
Μεγάλη επιδότηση για αντικατάσταση οχήματος: Ποιοι δικαιούνται έως 30.000 ευρώ για νέο αυτοκίνητο
- 8
Longform: Πώς έφτασε η Έξοδος του Ντελακρουά στο Μεσολόγγι
- 9
ΠΑΣΟΚ: Με μεγάλη συμμετοχή και μηνύματα ικανοποίησης έκλεισαν οι κάλπες για την εκλογή συνέδρων
- 10
Ο πόλεμος στο Ιράν θα διαρκέσει τουλάχιστον μέχρι το Πάσχα σύμφωνα με τον σχεδιασμό του IDF
Ισραηλινοί Αξιωματούχοι στο Reuters: Το Ισραήλ και ο Λίβανος αναμένεται να πραγματοποιήσουν συνομιλίες τις επόμενες ημέρες
To Ισραήλ και ο Λίβανος αναμένεται να ξεκινήσουν συνομιλίες τις επόμενες ημέρες με στόχο την επίτευξη μιας διαρκούς εκεχειρίας που θα οδηγήσει στον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ, σύμφωνα με δύο Ισραηλινούς αξιωματούχους. Ωστόσο, ο χρόνος και οι όροι της διαδικασίας δεν έχουν ακόμη καθοριστεί. Η Βηρυτός σχηματίζει αντιπροσωπεία για τις συνομιλίες, χωρίς να έχει οριστεί ημερομηνία. […]
Ντουμπάι: Έλληνες και ξένοι influencers διαφημίζουν το Εμιράτο
Ο δημοφιλής προορισμός έχει πληγεί σοβαρά από τις επιθέσεις του Ιράν
Πρωτοφανής πρώιμος καύσωνας απειλεί τη Δυτική Ακτή των ΗΠΑ
Θερμοκρασίες έως και 30 βαθμούς Φαρενάιτ πάνω από τα κανονικά επίπεδα, φόβοι για νέα ρεκόρ, επιτάχυνση της ξηρασίας και αυξημένος κίνδυνος πυρκαγιών
Ο Ίλον Μασκ αποθεώνει το μακελειό στο τέλος της Οδύσσειας
Η ανάρτηση του δισεκατομμυριούχου στο Χ αποσπάσματος του αρχαίου ελληνικού έπους
Ισραήλ: Την Τετάρτη θα ανοίξει ξανά το συνοριακό πέρασμα της Ράφα στην Λωρίδα της Γάζας
Η κύρια πύλη εισόδου στη Λωρίδα της Γάζας, το μεθοριακό πέρασμα Ράφα με την Αίγυπτο, το οποίο παραμένει κλειστό από στην αρχή του πολέμου με το Ιράν, θα ανοίξει την Τετάρτη για περιορισμένη μετακίνηση ανθρώπων και προς τις δύο κατευθύνσεις, ανακοίνωσε σήμερα η ισραηλινή κυβερνητική υπηρεσία COGAT. Το πέρασμα είχε ανοίξει ξανά στις αρχές Φεβρουαρίου, […]