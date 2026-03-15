Η Βρετανία εξετάζει το ενδεχόμενο αποστολής πλοίων και μη επανδρωμένων αεροσκαφών για την εξουδετέρωση ναρκών στη Μέση Ανατολή, με στόχο την επαναλειτουργία του Στενού του Χορμούζ, όπως δήλωσε ο Βρετανός υπουργός Ενέργειας Εντ Μίλιμπαντ.

Μιλώντας στην εκπομπή του BBC «Κυριακή με την Λόρα Κούνσμπεργκ», ο Μίλιμπαντ αποκάλυψε ότι οι υπουργοί της βρετανικής κυβέρνησης βρίσκονται σε συνεχή επικοινωνία με τους συμμάχους της χώρας και εξετάζουν όλες τις διαθέσιμες επιλογές για να συμβάλουν στο άνοιγμα της ζωτικής αυτής πλωτής οδού.

«Είναι πολύ σημαντικό να ανοίξουμε ξανά το στενό του Χορμούζ. Και έχουμε ήδη μιλήσει με τους συμμάχους μας, συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ σχετικά με αυτό», δήλωσε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας πως «υπάρχουν διάφοροι τρόποι με τους οποίους θα μπορούσαμε να συνεισφέρουμε, συμπεριλαμβανομένων της χρήσης ντρόουν…»

Οι δηλώσεις του Βρετανού υπουργού Ενέργειας ακολούθησαν δημοσίευμα της Sunday Telegraph, σύμφωνα με το οποίο το Λονδίνο εξετάζει την αποστολή χιλιάδων ντρόουν αναχαίτισης στον Περσικό Κόλπο. Σκοπός είναι η ενίσχυση της αεράμυνας, η προστασία πλοίων και στρατιωτικών εγκαταστάσεων από επιθέσεις που συνδέονται με το Ιράν.

Όπως αναφέρει η εφημερίδα, τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την αναχαίτιση επιθέσεων τόσο από άλλα ντρόουν όσο και από πυραύλους στην περιοχή. Το σχέδιο εντάσσεται στο πλαίσιο της στρατιωτικής ενίσχυσης των συμμάχων στη Μέση Ανατολή και της προστασίας της ναυσιπλοΐας.

Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, η βρετανική κυβέρνηση βρίσκεται ακόμη στη φάση αξιολόγησης του κόστους, του χρόνου υλοποίησης και της μορφής συνεργασίας με άλλες χώρες, πριν ληφθεί η τελική απόφαση.