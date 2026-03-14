- «Όχι» της Γαλλίας στην αποστολή πολεμικών πλοίων της στα Στενά του Ορμούζ
- Ο Τραμπ επανέρχεται ζητώντας από χώρες όπως η Γαλλία, Ιαπωνία, Ν. Κορέα, Βρετανία και Κίνα, που καταναλώνουν πετρέλαιο μέσω των Στενών του Ορμούζ, να συμβάλουν στην υπεράσπισή τους, προτείνοντας κοινή δράση
- Ο Τραμπ απορρίπτει τις προσπάθειες για έναρξη συνομιλιών κατάπαυσης του πυρός με το Ιράν
- Το Ιράν απέρριψε το ενδεχόμενο οποιασδήποτε κατάπαυσης του πυρός έως ότου σταματήσουν τα αμερικανικά και ισραηλινά πλήγματα, δήλωσαν στο Reuters δύο ανώτερες ιρανικές πηγές
- Τραμπ για Στενά του Ορμούζ: Σύντομα θα είναι ασφαλή και ελεύθερα – Κάλεσμα σε πολλές χώρες να στείλουν πολεμικά πλοία
- Ιράν: Επιτεθήκαμε σε βάσεις των ΗΠΑ σε Αμπού Ντάμπι, Μπαχρέιν και Κουβέιτ
- Ιράν: «Εκκενώστε τις περιοχές στα λιμάνια του Άμπου Ντάμπι και του Ντουμπάι»
- Ένα παιδί τραυματίστηκε σοβαρά από την ιρανική πυραυλική επίθεση στο Εϊλάτ
- Σε «αποφασιστική φάση» ο πόλεμος λέει το Ισραήλ
- CENTCOM: Καταστρέψαμε περισσότερους από 90 στρατιωτικούς στόχους στο νησί Χαργκ
- Το Ισραήλ έπληξε τη Διαστημική Υπηρεσία στην Τεχεράνη
- Οι Φρουροί της Επανάστασης απειλούν εγκαταστάσεις που συνδέονται με τις ΗΠΑ στα ΗΑΕ
- Το Ιράν απειλεί με σκληρά ενεργειακά αντίποινα μετά την επίθεση στο νησί Χάργκ
- Ο πρόεδρος των ΗΠΑ διαβεβαίωσε χθες Παρασκευή το βράδυ (λίγο πριν από τις 06:00 ώρα Ελλάδας) ότι το Ιράν «έχει ηττηθεί εντελώς» και εκλιπαρεί να κλειστεί «συμφωνία», αλλά ο ίδιος δεν τη θέλει, δυο εβδομάδες αφότου ξέσπασε ο πόλεμος που έβαλε φωτιά στη Μέση Ανατολή.
- Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι ΗΠΑ «κατέστρεψαν ολοσχερώς κάθε στρατιωτικό στόχο» στο νησί Χαργκ, το οποίο διαχειρίζεται περίπου το 90% των εξαγωγών αργού πετρελαίου του Ιράν. Απείλησε να επιτεθεί στις πετρελαϊκές υποδομές εάν η Τεχεράνη συνεχίσει να εμποδίζει τα πλοία να διέρχονται από το Στενό του Ορμούζ.
- Η Τεχεράνη προειδοποίησε ότι θα χτυπήσει περιφερειακές πετρελαϊκές εγκαταστάσεις εάν δεχτεί επίθεση η δική της ενεργειακή υποδομή, σύμφωνα με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης. Επίσης, ανέφερε ότι καμία πετρελαϊκή υποδομή στο νησί Χαργκ δεν υπέστη ζημιές.
- Eπίθεση κατά της αμερικανικής πρεσβείας σημειώθηκε στην πρωτεύουσα του Ιράκ, τη Βαγδάτη. Ένας πύραυλος χτύπησε το κτίριο, με αποτέλεσμα να υψωθεί καπνός από το κτίριο της πρεσβείας, ανέφερε το Reuters, επικαλούμενο πηγές, χωρίς να παρέχει λεπτομέρειες για τις ζημιές.
- Το Ιράν εξετάζει το ενδεχόμενο να επιτρέψει σε περιορισμένο αριθμό πετρελαιοφόρων να διέλθουν από τα Στενά του Ορμούζ, υπό την προϋπόθεση ότι το φορτίο θα διαπραγματευτεί σε κινεζικά γιουάν, όπως δήλωσε ανώτερος Ιρανός αξιωματούχος στο CNN.
- Οι ΗΠΑ επικήρυξαν Χαμενεΐ και Λαριτζανί – Δίνουν 10 εκατ. δολάρια για την ιρανική ηγεσία
- ΗΠΑ: Στέλνουν 5.000 πεζοναύτες και πολεμικά πλοία στη Μ. Ανατολή
- Τραμπ: Οι ΗΠΑ θα χτυπήσουν σκληρά το Ιράν την επόμενη εβδομάδα – Ο Πούτιν ίσως βοηθάει το Ιράν
- FT: Γαλλία και Ιταλία ξεκινούν συνομιλίες με το Ιράν για τα Στενά του Ορμούζ
- «Εγκαταλείψτε το Ιράκ»: Οδηγία της αμερικανικής πρεσβείας στη Βαγδάτη προς τους Αμερικανούς πολίτες στη χώρα
