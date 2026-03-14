Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) χαρακτήρισε τις χθεσινοβραδινές επιθέσεις στο νησί Χαργκ του Ιράν ως «μεγάλης κλίμακας χτύπημα ακριβείας».

Σε μια σύντομη δήλωση στο X, η CENTCOM ανέφερε ότι το χτύπημα «κατέστρεψε εγκαταστάσεις αποθήκευσης ναυτικών ναρκών, υπόγειες αποθήκες πυραύλων και πολλές άλλες στρατιωτικές εγκαταστάσεις».

Οι αμερικανικές δυνάμεις χτύπησαν περισσότερους από 90 ιρανικούς στρατιωτικούς στόχους επισημαίνεται ενώ προστίθεται ότι διατήρησαν παράλληλα την υποδομή πετρελαίου.

Ένας ιρανός αξιωματούχος δήλωσε νωρίτερα ότι οι εξαγωγές από το νησί «συνεχίζονται κανονικά», καθώς οι δραστηριότητες των πετρελαϊκών εταιρειών είναι σε εξέλιξη.

Last night, U.S. forces executed a large-scale precision strike on Kharg Island, Iran. The strike destroyed naval mine storage facilities, missile storage bunkers, and multiple other military sites. U.S. forces successfully struck more than 90 Iranian military targets on Kharg… pic.twitter.com/2X1glD4Flt — U.S. Central Command (@CENTCOM) March 14, 2026

Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε μέσω Truth Social ότι οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ διεξήγαγαν αεροπορικούς βομβαρδισμούς εναντίον «κάθε στρατιωτικού στόχου» στο νησί Χαργκ του Ιράν, καίριας σημασίας εξαγωγικό κόμβο της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

«Για λόγους αξιοπρέπειας, επέλεξα να μην εξαλειφθούν οι πετρελαϊκές υποδομές στη νήσο», σημείωσε ο αμερικανός πρόεδρος χθες Παρασκευή (λίγο πριν από τη 01:00 ώρα Ελλάδας).

«Όμως αν το Ιράν, ή οποιοσδήποτε άλλος, κάνει οτιδήποτε για να παρεμποδίσει την ελεύθερη και ασφαλή διέλευση των πλοίων από το στενό του Χορμούζ, θα επανεξετάσω αυτή την απόφαση», απείλησε.