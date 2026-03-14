Το Ιράν επέτρεψε τη διέλευση ορισμένων ινδικών πλοίων από το Στενό του Χορμούζ, όπως δήλωσε ο πρεσβευτής της Τεχεράνης στην Ινδία, Μοχαμάντ Φαταλί. Η ανακοίνωση αυτή σηματοδοτεί μια σπάνια εξαίρεση στον αποκλεισμό που έχει προκαλέσει αναστάτωση στις διεθνείς αγορές ενέργειας και στον παγκόσμιο εφοδιασμό.

Ο Φαταλί απέφυγε να διευκρινίσει τον ακριβή αριθμό των πλοίων που έλαβαν άδεια για ασφαλή διάπλου. Οι δηλώσεις του έγιναν κατά τη διάρκεια συνεδρίου του τηλεοπτικού δικτύου India Today στο Νέο Δελχί, όπου αναφέρθηκε στις διμερείς σχέσεις Ιράν–Ινδίας και στις προκλήσεις της περιφερειακής ασφάλειας.