- Ο πρόεδρος των ΗΠΑ διαβεβαίωσε χθες Παρασκευή το βράδυ (λίγο πριν από τις 06:00 ώρα Ελλάδας) ότι το Ιράν «έχει ηττηθεί εντελώς» και εκλιπαρεί να κλειστεί «συμφωνία», αλλά ο ίδιος δεν τη θέλει, δυο εβδομάδες αφότου ξέσπασε ο πόλεμος που έβαλε φωτιά στη Μέση Ανατολή.
- Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι ΗΠΑ «κατέστρεψαν ολοσχερώς κάθε στρατιωτικό στόχο» στο νησί Χαργκ, το οποίο διαχειρίζεται περίπου το 90% των εξαγωγών αργού πετρελαίου του Ιράν. Απείλησε να επιτεθεί στις πετρελαϊκές υποδομές εάν η Τεχεράνη συνεχίσει να εμποδίζει τα πλοία να διέρχονται από το Στενό του Ορμούζ.
- Η Τεχεράνη προειδοποίησε ότι θα χτυπήσει περιφερειακές πετρελαϊκές εγκαταστάσεις εάν δεχτεί επίθεση η δική της ενεργειακή υποδομή, σύμφωνα με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης. Επίσης, ανέφερε ότι καμία πετρελαϊκή υποδομή στο νησί Χαργκ δεν υπέστη ζημιές.
- Επίθεση μη επανδρωμένου εναέριου οχήματος έβαλε στο στόχαστρο τις πρωινές ώρες την αμερικανική πρεσβεία στη Βαγδάτη, δήλωσε ιρακινός ανώτερος αξιωματικός
- Το Ιράν εξετάζει το ενδεχόμενο να επιτρέψει σε περιορισμένο αριθμό πετρελαιοφόρων να διέλθουν από τα Στενά του Ορμούζ, υπό την προϋπόθεση ότι το φορτίο θα διαπραγματευτεί σε κινεζικά γιουάν, όπως δήλωσε ανώτερος Ιρανός αξιωματούχος στο CNN.
- Οι ΗΠΑ επικήρυξαν Χαμενεΐ και Λαριτζανί – Δίνουν 10 εκατ. δολάρια για την ιρανική ηγεσία
- ΗΠΑ: Στέλνουν 5.000 πεζοναύτες και πολεμικά πλοία στη Μ. Ανατολή
- Τραμπ: Οι ΗΠΑ θα χτυπήσουν σκληρά το Ιράν την επόμενη εβδομάδα – Ο Πούτιν ίσως βοηθάει το Ιράν
- FT: Γαλλία και Ιταλία ξεκινούν συνομιλίες με το Ιράν για τα Στενά του Ορμούζ
- 1
Μεγάλη επιδότηση για αντικατάσταση οχήματος: Ποιοι δικαιούνται έως 30.000 ευρώ για νέο αυτοκίνητο
- 2
Τέλος στα «αδελφομοίρια»: Ο νέος νόμος για τις κληρονομιές που σταματά τους οικογενειακούς καβγάδες
- 3
Σοκ στην κληρονομιά χωρίς διαθήκη: Ποιοι παίρνουν τα πάντα και ποιοι τίθενται εκτός
- 4
Λάρισα: Αυτός είναι ο αρχηγός της συμμορίας των Ρομά με τις χρυσές λίρες – Τα ιδιωτικά συμφωνητικά και οι απε
- 5
«Ποτέ δεν έχω δει το Ντουμπάι έτσι» - Προσφορές από τα 827 ξενοδοχεία της πόλης
- 6
Ανατροπή στην αρχαιολογία: Εντοπίστηκε αρχαίος ναός στην Πελοπόννησο ο οποίος ίσως λειτουργούσε ως αρχείο ε
- 7
Τι θα γίνει το καλοκαίρι του 2026 αν δεν έχετε νέα ταυτότητα – Ραντεβού από… Ιούνιο
- 8
Η Κοιλάδα των Πλανητών: Το απόκοσμο μέρος όπου οι πέτρες ζωντανεύουν και αναπαράγονται
- 9
«Ο κόσμος σκοτείνιασε»: Η σπαρακτική ανάρτηση του πατέρα του 18χρονου στον Πύργο που έπεσε από το μπαλκόνι και
- 10
Επικίνδυνη κλιμάκωση μετά την επίθεση στο νησί Χαργκραμπ: Το Ιράν έχει «ηττηθεί εντελώς»
Τραμπ: Το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ σύντομα θα συνοδεύει πλοία στα Στενά του Ορμούζ
Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι οι ΗΠΑ θα αρχίσουν σύντομα να συνοδεύουν πλοία που διέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ, με στόχο την προστασία τους από πιθανές ιρανικές επιθέσεις. Η απόφαση αυτή εντάσσεται στην προσπάθεια της κυβέρνησής του να αντιμετωπίσει τις υψηλές τιμές του πετρελαίου, οι οποίες έχουν αυξηθεί λόγω του […]
Τραμπ: Οι ΗΠΑ «διέλυσαν κάθε στρατιωτικό στόχο» στο νησί Χαργκ του Ιράν
Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε το βράδυ της Τετάρτης ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες βομβάρδισαν «κάθε στρατιωτικό στόχο» στο νησί Χαργκ του Ιράν και προειδοποίησε πως θα επιτεθούν στις πετρελαϊκές εγκαταστάσεις του νησιού αν η Τεχεράνη συνεχίσει να εμποδίζει τη διέλευση πλοίων από τα Στενά του Ορμούζ. «Λίγο πριν, κατόπιν εντολής μου, η Κεντρική Διοίκηση των […]
Ο Τραμπ ανακοίνωσε ότι οι ΗΠΑ βομβάρδισαν στρατιωτικές υποδομές στο ιρανικό νησί Χαργκ με τις μεγάλες πετρελαϊκές εγκαταστάσεις
Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι ο αμερικανικός στρατός βομβάρδισε στρατιωτικές εγκαταστάσεις στο νησί Χαργκ του Ιράν, κοντά στα Στενά του Ορμούζ, καθώς ο πόλεμος κλιμακώνεται και οι περιορισμοί στις ροές ενέργειας επιδεινώνουν την παγκόσμια οικονομική κρίση. Οι αμερικανικές στρατιωτικές δυνάμεις εκτέλεσαν μία από τις πιο ισχυρές επιχειρήσεις βομβαρδισμού στην ιστορία της […]
Εκρήξεις στην πρωτεύουσα του Κατάρ
Ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν τις πρώτες πρωινές ώρες στη Ντόχα, την πρωτεύουσα του Κατάρ, από δημοσιογράφους του Γαλλικού Πρακτορείου, λίγη ώρα αφού το υπουργείο Εσωτερικών του εμιράτου συνέστησε στους κατοίκους περιοχών-κλειδιών στο κέντρο της πόλης να απομακρυνθούν εσπευσμένα, για την ασφάλειά τους.
Ισραηλινοί αξιωματούχοι: Πυρομαχικά διασποράς εξερράγησαν σε σημεία στο Τελ Αβίβ
Σύμφωνα με πληροφορίες του CNN, συντρίμμια από ιρανικό πύραυλο προκάλεσαν αρχικά πυρκαγιές σε δύο περιοχές κοντά στο Τελ Αβίβ. Εκπρόσωπος της ισραηλινής αστυνομίας ανέφερε ότι «συντρίμμια από αναχαίτιση» ευθύνονταν για μία από τις εστίες φωτιάς. Ωστόσο, σε νεότερη ενημέρωση, πολλοί ισραηλινοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι οι πυρκαγιές αυτές – καθώς και άλλες στην κεντρική περιοχή του […]