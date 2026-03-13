- Axios: Ο Τραμπ απέρριψε την πρόταση Πούτιν για μεταφορά του ιρανικού ουρανίου στη Ρωσία
- Οι ΗΠΑ σήκωσαν τα βομβαρδιστικά B-2 για να χτυπήσουν το Ιράν
- Ο ηγέτης της Χεζμπολάχ αψηφά τις απειλές για τη δολοφονία του και προειδοποιεί: Είμαστε έτοιμοι για μακρύ πόλεμο με το Ισραήλ
- Το Ισραήλ βομβαρδίζει την Τεχεράνη, απαντούν με πυραύλους Ιράν και Χεζμπολάχ
- Στα 103,14 δολάρια έκλεισε η τιμή του πετρελαίου Μπρεντ – Αύξηση 42% από την έναρξη του πολέμου στο Ιράν
- Ερντογάν: Η Τουρκία δεν θα εμπλακεί στον πόλεμο με το Ιράν
- Οι ΗΠΑ επικήρυξαν Χαμενεΐ και Λαριτζανί – Δίνουν 10 εκατ. δολάρια για την ιρανική ηγεσία
- ΗΠΑ: Στέλνουν 5.000 πεζοναύτες και πολεμικά πλοία στη Μ. Ανατολή
- Τραμπ: Οι ΗΠΑ θα χτυπήσουν σκληρά το Ιράν την επόμενη εβδομάδα – Ο Πούτιν ίσως βοηθάει το Ιράν
- FT: Γαλλία και Ιταλία ξεκινούν συνομιλίες με το Ιράν για τα Στενά του Ορμούζ
- Η Παρασκευή θα είναι η μέρα που θα φέρει τις περισσότερες αμερικανικές επιθέσεις μέχρι σήμερα κατά ιρανικών στόχων, δήλωσε κατά την διάρκεια συνέντευξης Τύπου ο υπουργός Αμυνας των ΗΠΑ Πιτ Χέγκσεθ.
- O Υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ σε δηλώσεις του είπε ότι ο νέος ανώτατος ηγέτης του Ιράν είναι «τραυματισμένος» και «πιθανώς παραμορφωμένος».
- Η CENTCOM των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι και τα έξι μέλη του πληρώματος που επέβαιναν στο αεροσκάφος ανεφοδιασμού KC-135 που κατέπεσε στο δυτικό Ιράκ έχουν επιβεβαιωθεί νεκρά.
- Δεν επικεντρωνόμαστε στην επιχείρηση για παραλαβή του ιρανικού ουρανίου, αλλά κάποια στιγμή μπορεί να γίνει είπε ο Ντόναλντ Τραμπ στο Fox News.
- Ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε στο Fox News ότι πιστεύει πως ο νέος ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοτζταμπά Χαμενεΐ, είναι ζωντανός αλλά τραυματισμένος.
- Ο Τραμπ ανάρτησε στο Truth Social ότι οι ΗΠΑ καταστρέφουν το ιρανικό καθεστώς στρατιωτικά και οικονομικά, προαναγγέλλοντας μεγάλο χτύπημα.
- Τουρκία: Τρίτος ιρανικός βαλλιστικός πύραυλος αναχαιτίστηκε με στόχο τη βάση Ιντσιρλίκ
- Αεροπορική επίθεση σημειώθηκε στη συνοικία Τζαβαντιέχ κοντά στην Τεχεράνη, προκαλώντας τραυματισμούς, σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο Nournews.
- Σειρά ισχυρών εκρήξεων σε σύντομα διαστήματα συγκλόνισε σήμερα (13/3) την Τεχεράνη
- Το υπουργείο Άμυνας της Σαουδικής Αραβίας ανακοίνωσε την αναχαίτιση και καταστροφή συνολικά 28 drones στον εναέριο χώρο της.
- Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι εξαπέλυσε εκτεταμένο κύμα πληγμάτων στην Τεχεράνη κατά υποδομών του ιρανικού καθεστώτος.
- Τουρκικής ιδιοκτησίας πλοίο επιτράπηκε να περάσει από το Στενό του Ορμούζ μετά από άδεια των ιρανικών αρχών, δήλωσε ο Τούρκος υπουργός Μεταφορών.
- Ισχυρές εκρήξεις συγκλόνισαν το κέντρο του Ντουμπάι, προκαλώντας αναστάτωση και πυκνούς καπνούς που έγιναν ορατοί από μεγάλη απόσταση
- Ισραηλινή επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος σκότωσε 2 άτομα στη νοτιοανατολική Λίβανο
Τζέι Ντι Βανς: Ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ έχει τραυματιστεί αλλά δεν είναι σαφές αν ευθύνονται οι ΗΠΑ
Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς δήλωσε την Παρασκευή (13/3/26) ότι ο νέος ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, «έχει τραυματιστεί», χωρίς ωστόσο να είναι σαφές αν πίσω από το περιστατικό βρίσκονται οι Ηνωμένες Πολιτείες. «Λοιπόν, στην πραγματικότητα δεν είναι απολύτως σαφές. Εννοώ, είναι προφανές ότι επικρατεί ένα πολύ χαοτικό κλίμα εκεί», ανέφερε ο […]
«Έκοψα αυτό το προϊόν πολύ συνειδητά» – Τι είπε η πριγκίπισσα Κέιτ για τον καρκίνο
Σε μια απρόσμενη αποκάλυψη για την πορεία της υγείας της προχώρησε η πριγκίπισσα Κέιτ την Πέμπτη 12 Μαρτίου, μιλώντας ανοιχτά για μια σημαντική αλλαγή που έκανε στη ζωή της μετά τη διάγνωσή της με καρκίνο. Η 44χρονη πριγκίπισσα της Ουαλίας μοιράστηκε τη σκέψη αυτή κατά τη διάρκεια επίσκεψής της στη ζυθοποιία Southwark Brewing Company στο […]
ΗΠΑ: Δικαστής ακύρωσε ως «προσχηματική» την έρευνα σε βάρος του προέδρου της Fed, Τζερόμ Πάουελ
Ομοσπονδιακός δικαστής ακύρωσε σήμερα τη δικαστική έρευνα σε βάρος του προέδρου της ομοσπονδιακής τράπεζας (Fed) Τζερόμ Πάουελ, απορρίπτοντας τις κλητεύσεις που του είχε αποστείλει το υπουργείο Δικαιοσύνης, σε μια υπόθεση που αφορούσε τη διαχείριση της ανακαίνισης της έδρας του οργανισμού. Ο Πάουελ αποκάλυψε ο ίδιος ότι ήταν υπό έρευνα, στις 11 Ιανουαρίου, υποστηρίζοντας ότι η […]
IDF: Η λίστα με διοικητές και μέλη οργανώσεων που έχουν εξουδετερώσει από την έναρξη των επιχειρήσεων
Σύμφωνα με τον στρατό του Ισραήλ, από την αρχή της επιχείρησης «Βρυχηθμός του Λιονταριού» έχουν σκοτωθεί περισσότεροι από 350 μαχητές που χαρακτηρίζονται ως τρομοκράτες, ανάμεσά τους και 15 υψηλόβαθμα στελέχη της Χεζμπολάχ. Σύμφωνα με την ισραηλινή ανακοίνωση, οι διοικητές που έχουν εξοντωθεί, προέρχονταν από διαφορετικά τμήματα οργανώσεων που συνδέονται με το Ιράν και φέρονται να συμμετείχαν […]