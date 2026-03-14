Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε το βράδυ της Τετάρτης ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες βομβάρδισαν «κάθε στρατιωτικό στόχο» στο νησί Χαργκ του Ιράν και προειδοποίησε πως θα επιτεθούν στις πετρελαϊκές εγκαταστάσεις του νησιού αν η Τεχεράνη συνεχίσει να εμποδίζει τη διέλευση πλοίων από τα Στενά του Ορμούζ.

«Λίγο πριν, κατόπιν εντολής μου, η Κεντρική Διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών εκτέλεσε μία από τις πιο ισχυρές αεροπορικές επιδρομές στην ιστορία της Μέσης Ανατολής και κατέστρεψε ολοκληρωτικά κάθε ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ στόχο στο “κόσμημα” του Ιράν, το νησί Χαργκ. Τα όπλα μας είναι τα πιο ισχυρά και εξελιγμένα που έχει γνωρίσει ποτέ ο κόσμος, αλλά, για λόγους ευπρέπειας, επέλεξα να ΜΗΝ καταστρέψω τις πετρελαϊκές υποδομές του νησιού», έγραψε ο Τραμπ στην πλατφόρμα Truth Social.

Ο Αμερικανός πρόεδρος πρόσθεσε: «Ωστόσο, αν το Ιράν ή οποιοσδήποτε άλλος επιχειρήσει να παρέμβει στην ελεύθερη και ασφαλή διέλευση πλοίων μέσω των Στενών του Ορμούζ, θα επανεξετάσω αμέσως αυτή την απόφαση».

Η στρατηγική σημασία του νησιού Χαργκ

Το νησί Χαργκ, μήκους περίπου πέντε μιλίων, βρίσκεται ανοιχτά των ιρανικών ακτών και μέχρι πρόσφατα είχε παραμείνει αλώβητο κατά τις δύο πρώτες εβδομάδες του πολέμου με το Ιράν. Πρόκειται για κρίσιμη ενεργειακή υποδομή, καθώς διακινεί σχεδόν το 90% των εξαγωγών αργού πετρελαίου της χώρας.

Η ένταση στις δηλώσεις Τραμπ

Ο Τραμπ εμφανίστηκε ενοχλημένος σε συνέντευξή του στον ραδιοφωνικό σταθμό Fox Radio, όταν ο δημοσιογράφος Μπράιαν Κίλμιντ τον ρώτησε αν οι ΗΠΑ θα στοχοποιούσαν το νησί Χαργκ, χαρακτηρίζοντας την ερώτηση «ανόητη».

«Δεν μπορώ να απαντήσω σε μια τέτοια ερώτηση… Δεν θα έπρεπε καν να την κάνεις. Είναι ένα από τα πολλά διαφορετικά ζητήματα. Δεν είναι ψηλά στη λίστα, αλλά είναι ένα από αυτά, και μπορώ να αλλάξω γνώμη μέσα σε δευτερόλεπτα», ανέφερε ο Τραμπ.

Εκτιμήσεις ειδικών

Αναλυτές επισημαίνουν ότι η προσπάθεια κατάληψης ή επίθεσης στο νησί Χαργκ θα απαιτούσε σημαντικό αριθμό χερσαίων δυνάμεων — κάτι που, μέχρι στιγμής, η κυβέρνηση Τραμπ εμφανίζεται απρόθυμη να διατάξει.