Νέες διαστάσεις λαμβάνει ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, καθώς σύμφωνα με τους New York Times επιβεβαιώθηκε το πρώτο χτύπημα από χώρα του Κόλπου στο Ιράν. Σε βίντεο που δημοσιεύτηκε, διακρίνονται βαλλιστικοί πύραυλοι να εκτοξεύονται από το Μπαχρέιν, χωρίς να έχει αποσαφηνιστεί αν η επίθεση προήλθε από τις δυνάμεις των ΗΠΑ ή του ίδιου του Μπαχρέιν.

Από τη στιγμή που οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ ξεκίνησαν επιχειρήσεις στο Ιράν, η Τεχεράνη απαντά με πλήγματα σε κρίσιμες υποδομές χωρών του Κόλπου. Μεταξύ αυτών βρίσκεται και το Μπαχρέιν, το οποίο δέχθηκε μπαράζ πυραυλικών επιθέσεων, προκαλώντας σοβαρές ζημιές σε κτίρια και διυλιστήρια και τον θάνατο τουλάχιστον μίας γυναίκας.

Η κυβέρνηση του Μπαχρέιν αναφέρει ότι έχει αντιμετωπίσει περισσότερους από 100 πυραύλους και 191 drones, υπογραμμίζοντας την ένταση της σύγκρουσης και την αυξανόμενη απειλή για την ασφάλεια της περιοχής.

Το Μπαχρέιν φιλοξενεί στα εδάφη του τον 5ο Στόλο του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ. Στο βίντεο που κυκλοφόρησε καταγράφονται πύραυλοι να εκτοξεύονται από το έδαφός του, χωρίς ωστόσο να έχει διευκρινιστεί ποιος στρατός βρίσκεται πίσω από την επίθεση.

Παράλληλα, το Ιράν έχει εκτοξεύσει χιλιάδες πυραύλους και drones προς χώρες του Κόλπου τις τελευταίες δύο εβδομάδες, κατηγορώντας τες ότι επιτρέπουν τη χρήση των εδαφών τους ως βάση για αμερικανικές επιχειρήσεις.

CONFIRMED: A video verified by the New York Times shows ballistic missiles launched from Bahrain toward Iran, likely from a U.S.-made HIMARS launcher. It’s the first confirmed strike on Iran originating from a Gulf country since the war began. Source: NYT pic.twitter.com/HYCbzyyISi — Clash Report (@clashreport) March 13, 2026

Το βίντεο με την επίθεση από τα εδάφη του Μπαχρέιν

Το βίντεο αναρτήθηκε στα social media στις 7 Μαρτίου και επαληθεύτηκε από τους New York Times ότι τραβήχτηκε κοντά σε κατοικημένη περιοχή και αεροδρόμιο στο βόρειο Μπαχρέιν.

A video dated March. 7, verified by The NY Times, shows ballistic missiles being launched from Bahrain in the direction of Iran, in what appears to be the first confirmed attack on the Islamic Republic originating from a Persian Gulf country since the war began. Video source:… pic.twitter.com/NLxmH6Slb5 — Ariel Oseran أريئل أوسيران (@ariel_oseran) March 13, 2026

Σύμφωνα με τον Wes J. Bryant, αναλυτή εθνικής ασφάλειας και πρώην μέλος της αμερικανικής Πολεμικής Αεροπορίας, και τον Fabian Hoffmann, ειδικό στους πυραύλους στο Πανεπιστήμιο του Όσλο, ο εκτοξευτήρας αυτός είναι ένα αμερικανικής κατασκευής M142 HIMARS. Ο αμερικανικός στρατός έχει δηλώσει ότι χρησιμοποιεί το HIMARS στον πόλεμο με το Ιράν.