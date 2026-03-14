Καμιά πετρελαϊκή υποδομή δεν υπέστη ζημιές στο στρατηγικής σημασίας νησί Χαργκ, έναν μείζονα κόμβο της ιρανικής πετρελαϊκής βιομηχανίας στον Κόλπο, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων FARS.

Η αναφορά ήρθε μετά τους αμερικανικούς βομβαρδισμούς εναντίον στρατιωτικών στόχων, για τους οποίους ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι «αφανίστηκαν εντελώς».

Κατά την αεροπορική επιδρομή ακούστηκαν 15 εκρήξεις, ωστόσο «καμιά πετρελαϊκή υποδομή δεν υπέστη ζημιά», όπως μετέδωσε το FARS, επικαλούμενο «πηγές στο πεδίο» που δεν κατονομάστηκαν.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, «ο εχθρός προσπάθησε να πλήξει άμυνες του στρατού, τη ναυτική βάση Τζοσάν, τον πύργο ελέγχου του αεροδρομίου και το υπόστεγο ελικοπτέρων της Continental Shelf Oil Company».

Το Χαργκ, νησί με αραιή βλάστηση περίπου 30 χιλιόμετρα από τις ιρανικές ακτές, φιλοξενεί τον μεγαλύτερο πετρελαιοεξαγωγικό τερματικό σταθμό του Ιράν. Μέσω αυτού εξάγεται περίπου το 90% του ιρανικού αργού, σύμφωνα με πρόσφατο σημείωμα της αμερικανικής τράπεζας JP Morgan.

Ανταλλαγή απειλών μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης

Ο αμερικανός πρόεδρος Τραμπ ανέφερε μέσω Truth Social ότι καταστράφηκαν «όλοι οι στρατιωτικοί στόχοι» στο νησί και προειδοποίησε πως οι πετρελαϊκές εγκαταστάσεις θα μπουν στο στόχαστρο εάν το Ιράν συνεχίσει να εμποδίζει την ελεύθερη ναυσιπλοΐα στο στενό του Χορμούζ.

Σε απάντηση, εκπρόσωπος του κεντρικού γενικού επιτελείου της Χαράμ αλ Ανμπιγιά, που υπάγεται στους Φρουρούς της Επανάστασης, δήλωσε στα ιρανικά μέσα ενημέρωσης ότι «όλες οι πετρελαϊκές, οικονομικές και ενεργειακές εγκαταστάσεις στην περιοχή που ανήκουν εν μέρει ή έχουν συνεργασία με τις ΗΠΑ θα καταστραφούν αμέσως» και θα «γίνουν στάχτες» σε περίπτωση νέας αμερικανικής επίθεσης.