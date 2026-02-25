Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και Πιερία ενώνουν δυνάμεις για την ανάδειξη των Βημάτων του Αποστόλου Παύλου μέσα από μια καινοτόμο ψηφιακή εφαρμογή επαυξημένης πραγματικότητας. Το έργο στοχεύει στην προβολή της περιοχής ως προορισμού θρησκευτικού τουρισμού, αξιοποιώντας σύγχρονες τεχνολογίες για την αποτύπωση ιστορικών σημείων.

Σύμφωνα με την παρουσίαση που πραγματοποιήθηκε σε συνέντευξη Τύπου, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης κατέγραψε με λεπτομέρεια τα ορόσημα της πορείας του Αποστόλου Παύλου στην Πιερία. Ανάμεσά τους, η Αρχαία Πύδνα, ο Ιερός Ναός Αγίου Δημητρίου Κολινδρού, η Ιερά Μονή Αγίου Αθανασίου Κολινδρού και το Μνημείο Διέλευσης στη Μεθώνη. Τα δεδομένα συλλέχθηκαν με χρήση μη επανδρωμένων οχημάτων και συσκευών λέιζερ, ενώ η εφαρμογή είναι ήδη διαθέσιμη σε Android και σύντομα και σε iOS.

Το έργο με τίτλο «Εφαρμογή Επαυξημένης Πραγματικότητας για τα Βήματα του Αποστόλου Παύλου στην περιοχή της Πιερίας και της Μακεδονίας» υλοποιήθηκε από κοινού από το ΑΠΘ, την Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας, την Ιερά Μητρόπολη Κίτρους, Κατερίνης και Πλαταμώνος και τον Πιερικό Οργανισμό Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής.

Ο επιστημονικά υπεύθυνος του έργου, Διευθυντής του Εργαστηρίου Γεωπληροφορικής (LabGeo) του Τμήματος Χωροταξίας και Ανάπτυξης του ΑΠΘ, καθ. Στράτος Στυλιανίδης, εξήγησε ότι «οι στόχοι ήταν πολύ συγκεκριμένοι. Από τη μία να έχουμε την ψηφιακή αποτύπωση συγκεκριμένων ορόσημων, ιχνηλατώντας την πορεία του Αποστόλου Παύλου στην Πιερία και σε δεύτερο επίπεδο να σχεδιάσουμε και να αναπτύξουμε την εξειδικευμένη εφαρμογή για κινητές συσκευές».

Ο ίδιος διευκρίνισε ότι εξετάζεται η επέκταση του προγράμματος για περισσότερα σημεία ενδιαφέροντος, ενώ τόνισε πως «προσπαθήσαμε να είναι απλή, εύχρηστη […] επίσης είναι στις διαφορετικές γλώσσες και προφανώς δεν αναδεικνύονται μόνο τα μνημεία, αλλά και θεματικές που έχουν να κάνουν με τη γαστρονομία».

Η συμβολή της Εκκλησίας και των τοπικών φορέων

Ο Μητροπολίτης Κίτρους, Κατερίνης και Πλαταμώνος Γεώργιος υπογράμμισε τον ρόλο του Συνοδικού Γραφείου Προσκυνηματικών Περιηγήσεων στην προβολή του προσκυνηματικού τουρισμού. Όπως ανέφερε, «η Πιερία ήταν από τους πρώτους νομούς που ανέδειξε τα βήματα του Αποστόλου Παύλου και γενικότερα τον προσκυνηματικό θρησκευτικό τουρισμό, οπότε η συνεργασία με το Αριστοτέλειο δε συμβάλλει μόνο στην επιστημοσύνη όλου αυτού του εγχειρήματος, αλλά και στον πολλαπλασιασμό του».

Πρόσθεσε ότι «προσπαθούμε μέσω διαφόρων δραστηριοτήτων και κυρίως επισκέψεων σχολείων στα βήματα του Αποστόλου Παύλου να κινητοποιήσουμε και το εγχώριο ανθρώπινο δυναμικό και όλα αυτά να τα συνδέσουμε με άλλες μορφές τουρισμού […] γιατί πρέπει να στοχεύσουμε και στο μέλλον και στις νεότερες γενιές».

Καινοτομία και τουριστική ανάπτυξη

Η αντιπεριφερειάρχης Πιερίας Σοφία Μαυρίδου χαρακτήρισε τη συνεργασία με το ΑΠΘ, την Ιερά Μητρόπολη και τον Πιερικό Οργανισμό «σημαντικό ορόσημο στην προσπάθειά μας να συνδυάσουμε την παράδοση και την καινοτομία». Όπως είπε, «η ανάπτυξη της εφαρμογής επαυξημένης πραγματικότητας για τα βήματα του Αποστόλου Παύλου στην Πιερία δίνει τη δυνατότητα στους επισκέπτες να βιώσουν με έναν σύγχρονο, διαδραστικό τρόπο την ιστορία και την πνευματική κληρονομιά της Πιερίας».

Εκπροσωπώντας τον Πιερικό Οργανισμό Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής, ο Αριστείδης Νίκας σημείωσε ότι «το τουριστικό προϊόν της Πιερίας είναι ένα ιδιαίτερα πολυσχιδές προϊόν […] προσπαθούμε διαρκώς να αναπτύσσουμε καινοτόμα εργαλεία, τα οποία θα είναι προς όφελος του επισκέπτη».

Τέλος, ο καθ. Ι. Τσινόπουλος, εκπροσωπώντας τις πρυτανικές Αρχές του ΑΠΘ, τόνισε ότι «η εφαρμογή αποτελεί το αποτέλεσμα μιας γόνιμης συνεργασίας που αναδεικνύει τον πλούτο της θρησκευτικής και πολιτιστικής κληρονομιάς και υπογραμμίζει τον καινοτόμο και στρατηγικό χαρακτήρα των προσφερόμενων ψηφιακών υπηρεσιών στην περιοχή».