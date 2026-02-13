Όπως έγινε γνωστό, πριν πάρει φωτιά το αγροτικό, είχε επισκεφθεί ένα βενζινάδικο ενώ τα δύο μπιτόνια βενζίνης δε βρέθηκαν και όπως αναφέρουν οι Αρχές, μάλλον δεν πρόκειται για ατύχημα, με τις έρευνες να βρίσκονται σε εξέλιξη.

Σημειώνεται ότι το πρωί της Παρασκευής (06.02.2026), πυροσβέστες κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν φωτιά σε αυτοκίνητο και εντόπισαν μέσα στο κατεστραμμένο όχημα μια σορό.

Η επιχείρηση κατάσβεσης ξεκίνησε λίγο πριν από τις 10:00 το πρωί, σε αγροτικό δρόμο στην περιοχή Σφενδάμη Πιερίας. Κατά τη διάρκεια της επέμβασης, οι πυροσβέστες εντόπισαν τη σορό.

Στο σημείο έφτασαν αστυνομικοί και ιατροδικαστής προκειμένου να προχωρήσουν στις απαραίτητες ενέργειες για την απομάκρυνση της σορού και τη συλλογή στοιχείων που θα μπορούσαν να αποκαλύψουν τις συνθήκες του θανάτου και της φωτιάς.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν έξι πυροσβέστες με τρία οχήματα, ενώ οι έρευνες των αρχών συνεχίζονται με στόχο τη διαλεύκανση της υπόθεσης.

Όπως ανέφερε ο ιδιοκτήτης της ιστοσελίδας Kapanews.gr στην εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα», πρόκειται για έναν 48χρονο άνδρα, ανύπαντρο, κάτοικο της περιοχής, ο οποίος ζούσε με τους γονείς του και ασχολούνταν με αγροτικές εργασίες. Κάτοικοι του χωριού αναφέρουν, ότι ο άνδρας δεν αντιμετώπιζε οικονομικά ή ψυχολογικά προβλήματα και ήταν ιδιαίτερα αγαπητός στην τοπική κοινωνία.