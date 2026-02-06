Ένα θρίλερ στην Πιερία βρίσκεται σε εξέλιξη από το πρωί της Παρασκευής (06.02.2026), όταν πυροσβέστες κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν φωτιά σε αυτοκίνητο και εντόπισαν μέσα στο κατεστραμμένο όχημα μια σορό.

Η επιχείρηση κατάσβεσης ξεκίνησε λίγο πριν από τις 10:00 το πρωί, σε αγροτικό δρόμο στην περιοχή Σφενδάμη Πιερίας. Κατά τη διάρκεια της επέμβασης, οι πυροσβέστες εντόπισαν τη σορό, η οποία μέχρι στιγμής παραμένει αγνώστων στοιχείων.

Στο σημείο έφτασαν αστυνομικοί και ιατροδικαστής προκειμένου να προχωρήσουν στις απαραίτητες ενέργειες για την απομάκρυνση της σορού και τη συλλογή στοιχείων που θα μπορούσαν να αποκαλύψουν τις συνθήκες του θανάτου και της φωτιάς.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν έξι πυροσβέστες με τρία οχήματα, ενώ οι έρευνες των αρχών συνεχίζονται με στόχο τη διαλεύκανση της υπόθεσης.