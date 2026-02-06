Συναγερμός στην Πιερία σήμανε το πρωί της Παρασκευής, όταν εντοπίστηκε η σορός ενός άνδρα μέσα σε καμένο αυτοκίνητο. Οι Αρχές ερευνούν όλα τα πιθανά σενάρια σχετικά με τις συνθήκες του τραγικού περιστατικού.

Όπως ανέφερε ο ιδιοκτήτης της ιστοσελίδας Kapanews.gr στην εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα», πρόκειται για έναν 48χρονο άνδρα, ανύπαντρο, κάτοικο της περιοχής, ο οποίος ζούσε με τους γονείς του και ασχολούνταν με αγροτικές εργασίες. Κάτοικοι του χωριού αναφέρουν, ότι ο άνδρας δεν αντιμετώπιζε οικονομικά ή ψυχολογικά προβλήματα και ήταν ιδιαίτερα αγαπητός στην τοπική κοινωνία.

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 10:00 το πρωί, όταν κάτοικοι αντιλήφθηκαν φωτιά σε αγροτικό όχημα που ήταν σταθμευμένο σε αγροτικό δρόμο, σε απόσταση μικρότερη των 500 μέτρων από τον οικισμό. Άμεσα ειδοποιήθηκαν οι Αρχές και στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί, πυροσβεστική, συνεργείο της Σήμανσης, καθώς και ιατροδικαστής από τη Θεσσαλονίκη.

Εντοπισμός δοχείων με εύφλεκτα υγρά

Σύμφωνα με τις πρώτες ενδείξεις, η φωτιά φαίνεται να ξεκίνησε στο εσωτερικό της καμπίνας του οχήματος. Μέσα στο αυτοκίνητο βρέθηκαν δύο πλαστικά δοχεία καυσίμων, ένα με πετρέλαιο και ένα με βενζίνη. Το δοχείο με τη βενζίνη εντοπίστηκε χωρίς καπάκι, γεγονός που εξετάζεται από τις Αρχές.

Τα δοχεία, σύμφωνα με μαρτυρίες, είχαν τοποθετηθεί στο δάπεδο της θέσης του συνοδηγού. Το κόκκινο αγροτικό όχημα υπέστη μερική καταστροφή από τη φωτιά. Παρά τη φυσική του κατάσταση, ο 48χρονος δεν κατάφερε να βγει από το όχημα, στοιχείο που προκαλεί ερωτήματα.

Οι έρευνες των Αρχών

Οι Αρχές ερευνούν όλα τα ενδεχόμενα, μεταξύ των οποίων και το παθολογικό αίτιο, καθώς και άλλες πιθανές συνθήκες που μπορεί να οδήγησαν στο τραγικό αποτέλεσμα. Η περιοχή παραμένει αποκλεισμένη σε μεγάλη ακτίνα, ενώ συλλέγονται μαρτυρίες από κατοίκους που ενδέχεται να είχαν οπτική επαφή με το σημείο.

Η προανάκριση βρίσκεται σε εξέλιξη και τα ακριβή αίτια του θανάτου αναμένεται να αποσαφηνιστούν μετά το πόρισμα της ιατροδικαστικής εξέτασης.