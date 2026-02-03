Bαρύ πένθος επικρατεί στη Μεσαρά Ηρακλείου μετά τον θάνατο του Γιάννη Ρουσανίδη, ο οποίος έχασε τη ζωή του στον Ατλαντικό Ωκεανό.

Ο 33χρονος Γιάννης έχασε τη ζωή του ενώ ψάρευε, ανοιχτά της Μασαχουσέτης στις ΗΠΑ, την προηγούμενη Παρασκευή όταν χτύπησε δυνατή καταιγίδα το αλιευτικό πλοίο «Lily Jean», στο οποίο βρισκόταν μαζί με ακόμα 6 άτομα.

Το σήμα έφτασε νωρίς στην αμερικανική ακτοφυλακή και άμεσα ξεκίνησαν οι έρευνες η οποία εντόπισε τα συντρίμμια του αλιευτικού σκάφους, μία σορό και μία άδεια σωσίβια λέμβο.

Ο διοικητής του Τομέα Βοστώνης Τζέιμι Φρέντερικ, επεσήμανε ότι: το σκοτάδι, το πολικό ψύχος και ο παγωμένος ψεκασμός της θάλασσας μείωσαν δραματικά τις πιθανότητες εντοπισμού επιζώντων ενώ έχουν πλέον εξαντληθεί όλα τα εύλογα περιθώρια έρευνας.

«Δεν έχουν βρεθεί όλες οι σοροί»

Σύμφωνα με τον ΣΚΑΙ, οι έρευνες σταμάτησαν πριν δύο ημέρες, παρά το γεγονός ότι δεν έχουν βρεθεί όλοι οι σοροί.

Σύμφωνα με το ΣΚΑΙ: «Ο Γιάννης ήταν στο πλοίο μαζί με μια νεαρή παρατηρήτρια, τον καπετάνιο και ακόμα 4 άτομα. Δεν έχουν βρεθεί όλοι οι επιβαίνοντες αλλά από την ακτοφυλακή, ο Γιάννης κηρύχθηκε νεκρός».

Επίσης έχει ξεκινήσει καμπάνια διαδικτυακής δωρεάς από τις αδερφές του για να καλυφθούν τα έξοδα της κηδείας.

Η αδερφή του 33χρονου Γιάννη δήλωσε στο Κρήτη TV: «Ήταν περήφανος Έλληνας που αγαπούσε τον τόπο του. Να τον κρατάτε όλοι στην καρδιά σας με μια προσευχή».

Η τραγωδία έχει προκαλέσει βαθιά συγκίνηση και στη στενά δεμένη αλιευτική κοινότητα του Γκλόστερ, μιας πόλης με ιστορία 400 ετών στην αλιεία. Ο Ρεπουμπλικανός γερουσιαστής της Μασαχουσέτης, Μπρους Ταρ, τόνισε ότι «η κοινότητα πενθεί βαθιά, αλλά θα σταθεί όρθια» ενώ ο δήμαρχος της πόλης ανέφερε πως τα ονόματα των θυμάτων θα προστεθούν στο μνημείο των ναυτικών του λιμανιού.

Ο Γιάννης Ρουσανίδης καταγόταν από τον Κόκκινο Πύργο Τυμπακίου στη Μεσαρά. Γεννήθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες και στα 8 του επέστρεψε στην Ελλάδα. Σε ηλικία 22 ετών επέστρεψε στη Βοστώνη όπου εργαζόταν ως ψαράς.