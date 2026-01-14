Η Αρμενία, χώρα του Καυκάσου, προχωρά στην ανέγερση του ψηλότερου αγάλματος του Ιησού Χριστού στον κόσμο, ενός φιλόδοξου έργου που έχει ήδη προκαλέσει διεθνές ενδιαφέρον για το μέγεθός του, τον θρησκευτικό του συμβολισμό και τις αντιδράσεις που έχει πυροδοτήσει. Το έργο υλοποιείται στο όρος Χάτις, ανενεργό ηφαίστειο περίπου 30 χιλιόμετρα βορειοανατολικά του Ερεβάν, με στόχο να αποτελέσει νέο πνευματικό και τουριστικό σύμβολο της χώρας.

Το συνολικό ύψος του μνημείου θα φτάσει τα 77 μέτρα, εκ των οποίων τα 33 αφορούν τη μορφή του Ιησού και τα 44 τη βάση του. Με αυτές τις διαστάσεις, το άγαλμα θα ξεπεράσει γνωστά χριστιανικά μνημεία όπως τον «Χριστό Λυτρωτή» του Ρίο ντε Τζανέιρο (38 μέτρα) και το «Cristo de la Concordia» στην Κοτσαμπάμπα της Βολιβίας (40,44 μέτρα). Σύμφωνα με τον προγραμματισμό, η ολοκλήρωση του έργου αναμένεται εντός του έτους.

Η Αρμενία επενδύει στον θρησκευτικό τουρισμό

Την πρωτοβουλία προωθεί ο επιχειρηματίας και πολιτικός Γκαγκίκ Τσαρουκιάν, ο οποίος υπερασπίζεται το έργο ως μέσο ενίσχυσης της θρησκευτικής ταυτότητας της χώρας και ανάδειξής της σε σημαντικό προορισμό πνευματικού τουρισμού. Η Αρμενία, άλλωστε, υπήρξε το πρώτο κράτος που αναγνώρισε επίσημα τον Χριστιανισμό ως κρατική θρησκεία το 301 μ.Χ., στοιχείο που αποτελεί θεμελιώδες κομμάτι της εθνικής της ταυτότητας.

Από τουριστικής πλευράς, το μνημείο αναμένεται να λειτουργήσει ως τόπος προσκυνήματος και να προσελκύσει επισκέπτες από το εξωτερικό, κατά το πρότυπο μεγάλων θρησκευτικών προορισμών της Λατινικής Αμερικής και της Ευρώπης. Οι τοπικές αρχές και οι υποστηρικτές του έργου εκτιμούν ότι θα συμβάλει στην ενίσχυση της περιφερειακής οικονομίας, στη δημιουργία θέσεων εργασίας και στην ανάπτυξη του πολιτιστικού τουρισμού.

Η επιλογή του όρους Χάτις δεν είναι τυχαία. Εκτός από την εγγύτητά του με το Ερεβάν, προσφέρει πανοραμική θέα που θα επιτρέπει στο άγαλμα να είναι ορατό από πολλά χιλιόμετρα, ενισχύοντας τον οπτικό και συμβολικό του αντίκτυπο.