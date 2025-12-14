Αρχαιολόγοι στην Τουρκία έφεραν στο φως μια εξαιρετικά καλοδιατηρημένη τοιχογραφία του 3ου αιώνα μ.Χ., που απεικονίζει τον Ιησού ως τον «Καλό Ποιμένα». Το εύρημα θεωρείται μία από τις σημαντικότερες ανακαλύψεις της πρώιμης χριστιανικής περιόδου στην Ανατολία.

Η τοιχογραφία εντοπίστηκε τον Αύγουστο σε υπόγειο τάφο κοντά στο Ιζνίκ, περιοχή που συνδέεται στενά με την ιστορία του Χριστιανισμού, καθώς εκεί υιοθετήθηκε το Σύμβολο της Πίστεως της Νίκαιας το 325 μ.Χ. Ο Πάπας Λέων ΙΔ΄ επισκέφθηκε πρόσφατα την πόλη στο πλαίσιο του πρώτου του ταξιδιού στο εξωτερικό.

Ο τάφος στο χωριό Χισαρντέρε χρονολογείται στον 3ο αιώνα, περίοδο κατά την οποία οι χριστιανοί εξακολουθούσαν να διώκονται στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Η τοιχογραφία παρουσιάζει έναν νεαρό, άτριχο Ιησού ντυμένο με ρωμαϊκή τόγκα, να κρατά έναν τράγο στους ώμους του. Σύμφωνα με τους ερευνητές, πρόκειται για μία από τις ελάχιστες απεικονίσεις στην Ανατολία όπου ο Χριστός φέρει καθαρά ρωμαϊκά χαρακτηριστικά.

Πριν ο σταυρός καθιερωθεί ως το καθολικό σύμβολο του Χριστιανισμού, το μοτίβο του Καλού Ποιμένα χρησιμοποιούνταν για να εκφράσει την πίστη, την προστασία και τη θεία καθοδήγηση. Στην Ανατολία έχουν βρεθεί ελάχιστα τέτοια παραδείγματα, με εκείνο του Χισαρντέρε να είναι το καλύτερα διατηρημένο.

Η επικεφαλής αρχαιολόγος Γκιουλσέν Κουτμπάι περιέγραψε το έργο ως «ίσως το μοναδικό δείγμα του είδους του στην περιοχή». Οι τοίχοι και η οροφή του στενού τάφου φέρουν επίσης διακοσμήσεις με πουλιά και φυτικά μοτίβα, καθώς και πορτρέτα ευγενών ανδρών και γυναικών συνοδευόμενων από υπηρέτες.

Ο αρχαιολόγος του Μουσείου Ιζνίκ, Ερέν Ερτέν Ερτέμ, ανέφερε ότι οι τοιχογραφίες αποτυπώνουν «τη μετάβαση από τον ύστερο παγανισμό στον πρώιμο Χριστιανισμό, παρουσιάζοντας τους νεκρούς να οδηγούνται στην άλλη ζωή με θετικό και αξιοπρεπή τρόπο».

Κατά την ανασκαφή εντοπίστηκαν επίσης σκελετοί πέντε ατόμων, ανάμεσά τους δύο νεαροί ενήλικες και ένα βρέφος μόλις έξι μηνών.

Η Ανατολία υπήρξε τόπος-κλειδί για τη χριστιανική ιστορία: ο Απόστολος Παύλος γεννήθηκε στην Ταρσό, ο Άγιος Ιωάννης έζησε τα τελευταία του χρόνια στην Έφεσο, ενώ η Παναγία πιστεύεται ότι πέρασε εκεί τις τελευταίες ημέρες της ζωής της.

Πηγή: euronews.com