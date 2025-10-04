Ένας οδοντίατρος που είχε σημειώσει επαγγελματική επιτυχία ένιωθε ένα κενό στη ζωή του μέχρι που μια σπάνια έκθεση στο Τορίνο της Ιταλίας άλλαξε τα πάντα. Ο Δρ Τζον Σοτοσάντι στάθηκε μπροστά στη Σινδόνη του Τορίνο, το αρχαίο λινό ύφασμα που πιστεύεται ότι τύλιξε το σώμα του Ιησού μετά τη σταύρωση, όταν παρατήρησε κάτι που λίγοι είχαν δει ποτέ: το αχνό περίγραμμα ανθρώπινων δοντιών πάνω στο ύφασμα.

Σε μια νέα μελέτη, που δεν έχει ακόμη αξιολογηθεί από ομότιμους, ο Σοτοσάντι αποκάλυψε ότι μπορούσε να διακρίνει τις κοφτερές άκρες των κάτω μπροστινών δοντιών, γνωστών ως κοπτήρες. Ενώ παλαιότεροι ερευνητές έχουν συζητήσει την παρουσία άνω και κάτω δοντιών, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι μόνο τα κάτω δόντια είναι ορατά, πιθανώς επειδή τα άνω δόντια ήταν κρυμμένα από το μουστάκι και τα χείλη.

«Αμέσως μετά τον θάνατο, εμφανίζεται ένα φαινόμενο που ονομάζεται πρωτοπαθής χαλαρότητα, όπου όλοι οι μύες του σώματος χαλαρώνουν, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων της γνάθου», εξήγησε ο Σοτοσάντι. «Αυτό μπορεί να οδηγήσει στο άνοιγμα της γνάθου και στον διαχωρισμό των δοντιών». Η λεπτομέρεια, είπε, είναι εξαιρετική: τα κάτω δόντια στη Σινδόνη υποδηλώνουν ότι το σώμα εξέπεμψε μια έκρηξη ακτινοβολούμενης ενέργειας τη στιγμή της Ανάστασης, αρκετά ισχυρή ώστε να αποτυπώσει ακόμη και τα πιο μικρά ανατομικά χαρακτηριστικά. «Ας υποθέσουμε ότι τα δόντια, που βρίσκονται πίσω από το κάτω χείλος, είναι πράγματι εμφανή στην εικόνα της Σινδόνης», είπε. «Σε αυτή την περίπτωση, η παρουσία τους προσδίδει αξιοπιστία στη θεωρία ότι μια έκρηξη ενέργειας απελευθερώθηκε κατά τη στιγμή της Ανάστασης, επιτρέποντάς τους να βρίσκονται στην εικόνα». Ωστόσο, δεν είναι όλοι οι ειδικοί πεπεισμένοι γι αυτό το συμπέρασμα.

Η Δρ. Kelly Kearse, ανοσολόγος που έχει μελετήσει εκτενώς τη Σινδόνη του Τορίνο, δήλωσε στην Daily Mail: «Το ζήτημα των ορατών δοντιών στη Σινδόνη είναι υποκειμενικό και υπάρχει εδώ και αρκετά χρόνια». «Κατά τη γνώμη μου, όσο κι αν αξίζει, πιστεύω ότι είναι δύσκολο να το πούμε με σιγουριά λόγω της λωρίδας του υφάσματος, η οποία φαίνεται λευκή στην αρνητική εικόνα.»

Παρά τον σκεπτικισμό, ο Σοτοσάντι παρέθεσε πολλαπλές δημοσιευμένες εργασίες που σημείωναν παρατηρήσεις δοντιών στη Σινδόνη. Αυτές περιλάμβαναν εικόνες που τραβήχτηκαν το 1982 από τον αρχαιολόγο χημικό Δρ. Τζάιλς Κάρτερ, ο οποίος υποστήριξε ότι η ακτινοβολία Χ που εκπέμπεται από το εσωτερικό του σώματος μπορεί να δημιούργησε την εικόνα της Σινδόνης, συμπεριλαμβανομένων των δοντιών και των οστών.

Η μελέτη τόνισε επίσης το έργο του Δρ. Άλαν Γουάνγκερ, Ομότιμου Καθηγητή στο Ιατρικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Ντιουκ, και της συζύγου του, Μαίρης, οι οποίοι ανέπτυξαν την «Τεχνική Επικάλυψης Πολωμένης Εικόνας» για να μελετήσουν τη Σινδόνη. Επικαλύπτοντας θετικές και αρνητικές εικόνες με ένα πολωμένο φίλτρο, ισχυρίστηκαν ότι είδαν 20 άνω και κάτω δόντια, συμπεριλαμβανομένων των ριζών.

Σε μια συνέντευξη του 2023, ο μελετητής της Καινής Διαθήκης Γκάρι Χάμπερμας είπε: «Μπορείτε να δείτε πολύ καθαρά αυτό που μοιάζει με δόντια και ρίζες… Μπορείτε να δείτε τις ρίζες μέσα από τα γένια και μέσα από το δέρμα». Ο Σοτοσάντι αντέτεινε: «Ο Χάμπερμας πιστεύει ότι μπορείς να δεις όλες τις ρίζες των άνω και κάτω δοντιών. Διαφωνώ, καθώς σε όλη την εικόνα της Σινδόνης υπάρχει μια συγχώνευση της εικόνας με το μοτίβο της ύφανσης». «Στην περιοχή του κάτω χείλους, σε ένα συγκεκριμένο σημείο καθώς απομακρύνεστε από τις κορυφές των δοντιών, η ύφανση γίνεται πιο έντονη και οι κάθετες ραβδώσεις μοιάζουν με ρίζες». Αυτές οι ραβδώσεις εκτείνονται πέρα ​​από το κανονικό μήκος των δοντιών, επομένως πρόκειται για την ύφανση και όχι για τις πραγματικές ρίζες. Κάθετες ραβδώσεις είναι επίσης ορατές στα μάγουλα, το πηγούνι και σε άλλες περιοχές της εικόνας.

Ο οδοντίατρος είπε ότι η εμπειρία του στην στοματική ανατομία και τη χειρουργική του επέτρεψαν να αναγνωρίσει αυτά που πιστεύει ότι είναι μέρη των κάτω δοντιών. Υποστήριξε ότι αυτά τα δόντια φαίνονται ελαφρύτερα από την γύρω γνάθο, υποδηλώνοντας ότι το αποτύπωμα του σώματος δείχνει ακόμη και τις πιο μικρές ανατομικές λεπτομέρειες. Η ανακάλυψη, είπε ο Σοτοσάντι, είναι εξαιρετική: τα κάτω δόντια υποδηλώνουν ότι τη στιγμή της Ανάστασης, το σώμα απελευθέρωσε μια έκρηξη ακτινοβολούμενης ενέργειας αρκετά ισχυρή ώστε να αποτυπώσει ακόμη και τα πιο μικρά χαρακτηριστικά στο λινό.

Περισσότερες από 170 ακαδημαϊκές εργασίες με αξιολόγηση από ομοτίμους έχουν δημοσιευτεί σχετικά με το μυστηριώδες λινό ύφασμα από τη δεκαετία του 1980, με πολλές να καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι είναι γνήσιο. Μια μελέτη του 1980 εξέτασε μια μικρή γωνία της σινδόνης και τη χρονολόγησε κάποια στιγμή μεταξύ 1200 και 1400. Ωστόσο, πολλοί ερευνητές έχουν υποστηρίξει ότι το δείγμα ήταν μια επισκευή που έγινε πριν από αιώνες.

Πηγή: Daily Mail