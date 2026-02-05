Η Έμμα Στόουν επέλεξε συνειδητά να κρατήσει αποστάσεις από τον κόσμο των social media, ακολουθώντας μια πορεία διαφορετική από εκείνη των περισσότερων σταρ του Χόλιγουντ.

Η ηθοποιός έχει αποφασίσει να μην έχει παρουσία σε πλατφόρμες όπως το Instagram, βάζοντας σε προτεραιότητα την ψυχική της υγεία και επιλέγοντας μια πιο διακριτική στάση απέναντι στη δημόσια έκθεση.

Σε συνέντευξή της στο Rolling Stone, με αφορμή τη νέα διαφήμιση της Squarespace που γύρισε με τον Γιώργο Λάνθιμο και θα προβληθεί στο Super Bowl στις 8 Φεβρουαρίου, μίλησε ανοιχτά για τη σχέση της με το διαδίκτυο.

Στο διαφημιστικό σποτ, η Στόουν προσπαθεί να εξασφαλίσει το domain με το πραγματικό της όνομα και να δημιουργήσει τον δικό της ιστότοπο – κάτι που τελικά έκανε και στην πραγματικότητα, αγοράζοντας το EmmaStone.com.

Παρότι συμμετείχε ενεργά στη δημιουργική ιδέα της καμπάνιας, ξεκαθάρισε πως δεν σκοπεύει να μετατρέψει τον προσωπικό της ιστότοπο σε blog ή lifestyle πλατφόρμα. «100% όχι», απάντησε κατηγορηματικά όταν ρωτήθηκε σχετικά. «Γι’ αυτό δεν έχω Instagram», πρόσθεσε, εξηγώντας ότι μια τόσο έντονη δημόσια παρουσία θα μπορούσε να επηρεάσει αρνητικά την ψυχική της ισορροπία. Όπως είπε, προτιμά να παρακολουθεί τι συμβαίνει διαδικτυακά χωρίς να εκτίθεται η ίδια.

Με χιούμορ παραδέχτηκε επίσης ότι δεν είχε σκεφτεί νωρίτερα να κατοχυρώσει το domain με το όνομά της, σχολιάζοντας πως η Squarespace «κάλυψε την έλλειψη διορατικότητας» που είχε. «Αλλιώς η διαφήμιση δεν θα είχε νόημα», σημείωσε.

Παρά την απουσία της από τα social media, η Έμμα Στόουν δεν είναι αποκομμένη από τον ψηφιακό κόσμο. Όπως αποκάλυψε, διαβάζει blogs εδώ και χρόνια και πλέον περνά αρκετό χρόνο στο Substack, όπου είναι εγγεγραμμένη σε διάφορα newsletters. Το περιεχόμενο που την ενδιαφέρει κινείται κυρίως γύρω από τη μόδα, τη δημιουργική γραφή, αλλά και πιο ανάλαφρα lifestyle θέματα.