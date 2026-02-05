Ένα ατύχημα στα γυρίσματα του «Akis Food Tour» ανάγκασε τον Άκη Πετρετζίκη να μείνει εκτός δράσης για αρκετές ημέρες, καθώς τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια μιας βόλτας με άλογο.

Ο γνωστός σεφ και παρουσιαστής μίλησε με ειλικρίνεια στους διαδικτυακούς του φίλους, περιγράφοντας το περιστατικό μέσα από βίντεο που δημοσίευσε στα social media. Όπως αποκάλυψε, παραμένει στο σπίτι εδώ και πέντε ημέρες, προσπαθώντας να αναρρώσει από το ράγισμα που υπέστη σε ένα πλευρό.

«Είμαι πέμπτη μέρα σπίτι και πραγματικά δεν έχω τι να κάνω, βαριέμαι και δεν περνάει η ώρα με τίποτα» ανέφερε, εξηγώντας ότι ο τραυματισμός του απαιτεί ακινησία, καθώς «στα πλευρά δεν μπαίνει γύψος».

Το ατύχημα με το άλογο στα γυρίσματα

Ο Άκης Πετρετζίκης περιέγραψε πώς συνέβη το ατύχημα, λέγοντας ότι σημειώθηκε το Σάββατο, στο τελευταίο θέμα των γυρισμάτων πριν από την επιστροφή της ομάδας στην Αθήνα. Το πρόγραμμα περιλάμβανε βόλτα με άλογα, όμως η δραστηριότητα δεν εξελίχθηκε όπως αναμενόταν. «Τώρα πώς το έπαθα; Πέμπτη και Παρασκευή είχαμε γύρισμα στο Akis Food Tour και το Σάββατο, τελευταίο θέμα πριν γυρίσουμε στην Αθήνα, είχαμε βόλτα με άλογα. Εντάξει, αυτό δεν πήγε καλά», είπε με χιούμορ, δείχνοντας το βίντεο του ατυχήματος.

Ο ίδιος περιέγραψε και τον φόβο της στιγμής, τονίζοντας πως δεν έχει εμπειρία στην ιππασία. «Ήρθε ένα αρσενικό άλογο δίπλα στο θηλυκό, σήκωσε τα πόδια του για να το κλωτήσει, τρομοκρατήθηκε το δικό μου το άλογο κι εγώ επειδή δεν είχα εμπειρία να το κρατήσω, σηκώθηκε στα δύο πόδια, με πέταξε και το αποτέλεσμα ήταν αυτό», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Με χιούμορ παρά τον πόνο

Παρά τον έντονο πόνο, ο δημοφιλής σεφ δεν έχασε τη θετική του διάθεση. Η ομάδα του δημιούργησε ένα βίντεο με πιο ανάλαφρη προσέγγιση, αποδεικνύοντας ότι ακόμη και οι δύσκολες στιγμές μπορούν να αντιμετωπιστούν με χαμόγελο.

Κλείνοντας, ο Άκης Πετρετζίκης απευθύνθηκε με χιούμορ στους ακολούθους του: «Άμα έχετε κάποια tips για το πώς δένουν τα κόκαλα γρήγορα, πείτε μου γιατί ο κανόνας λέει όσα χρόνια είσαι, τόσες μέρες χρειάζεται για να δέσουν. Οπότε 42 μέρες χρειάζομαι κανονικά και νομίζω ότι δεν τις έχω παιδιά».