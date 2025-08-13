Ο Άκης Πετρετζίκης φαίνεται ότι είναι άκρως προστατευτικός με την κόρη του και δεν σηκώνει πολλά-πολλά με τα αγοράκια που την προσεγγίζουν.

Αυτό φαίνεται τουλάχιστον από ένα χιουμοριστικό βίντεο που ανέβασε ο ίδιος στον προσωπικό του λογαριασμό στο TikTok, όπου έσπευσε να βάλει στη θέση του το αγοράκι που πλησίασε την μόλις 3 ετών κόρη του στην παραλία. Στο βίντεο διακρίνονται τα δύο παιδάκια να παίζουν στην αμμουδιά, όταν τα πλησιάζει ο γνωστός σεφ και φροντίζει με στυλ να απομακρύνει αστειευόμενος το αγοράκι από κοντά της, κάνοντας την χαρακτηριστική κίνηση με το χέρι του, προτρέποντάς το να φύγει.

«Μεγάλε, τα κουβαδάκια σου και σε άλλη παραλία», ήταν η ατάκα που έγραψε για το βίντεο, ενώ σχολίασε ακόμα πιο χιουμοριστικά: «Μπροστά στα μάτια μου! Πρέπει να αρχίσω πολεμικές τέχνες».