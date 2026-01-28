O Xάρης Βαφειάς σε μια άκρως αποκαλυπτική και ρεαλιστική συζήτηση με τον Ανέστη Ευαγγελόπουλο στο AnesTea The Podcast, όπου μιλάει για πράγματα που δεν έχει ξαναμιλήσει. Θαυμάζει τον κ. Βαγγέλη Μαρινάκη, θεωρεί πως στους νέους δεν δίνονται ευκαιρίες και μας εξηγεί πως προέκυψε η φιλία με τον Fy και τον Light.

O Χάρης Βαφείας ήταν ο καλέσμένος του Ανέστη Ευαγγελόπουλου για αυτή την εβδομάδα στο AnesTea The Podcast και δεν άφησε τίποτα αναπάντητο. Οι δυό τους συζήτησαν για τις ευκαιρίες που έχει η νέα γενιά. Ο Χάρης Βαφείας λοιπόν στο συγκεκριμένο θέμα ήταν καταπέλτης και μάλιστα ανέφερε:

“Δεν δίνονται ευκαιρίες σε πολύ νέα παιδιά γιατί δεν κάθονται αυτοί που αποφασίζουν να όντως να κρίνουν αν αυτά τα παιδιά το έχουν; Είναι έξυπνα, είναι εργατικά, είναι φιλόδοξα που σου λένε ή σε 20 θα αρχίσεις σερβίροντας νερά ας πούμε ή θα κάνεις φωτοτυπίες. Eσύ μπορεί να είσαι ο Αϊνστάιν και να κάνει φωτοτυπίες.”

Συζητώντας μάλιστα για την πορεία του και την ανταγωνιστικότητα του επαγγέλματος στην ερώτηση για το ποιους ανταγωνιστές του θαυμάζει, απάντησε χωρίς δεύτερη σκέψη:

“Πάρα πολύ θαυμάζω τον Θανάση Μαρτίνο που είναι οικογενειακός μας φίλος και είναι φοβερός άνθρωπος. Θαυμάζω τον Βαγγέλη τον Μαρινάκη γιατί έχει κάνει στη δουλειά του και αυτός παπάδες και θαυμάζω και από την περασμένη γενιά, τον Νιάρχο. Μου άρεσε γιατί όλοι έλεγαν τον Ωνάση και για σπάσιμο εγώ έλεγα τον Νιάρχο”

Όσον αφορά τον τρόπο ζωής που έχει επιλέξει παρόλο που είναι εφοπλιστής ο ίδιος επεσήμανε:

“Θα σου πω ένα παράδειγμα να σου πω για να καταλάβεις με αληθινά παραδείγματα. Δεν ήθελα να κυκλοφορώ με Φεράρι, Λαμποργκίνι που κάνουν μπαμ και στο δρόμο, σε δείχνουνε και σε προβάλλουν”.

Ακόμα συμπλήρωσε:

“Με το που τελείωσα το πανεπιστήμιο λέω μπαμπά, τέλειωσα το πανεπιστήμιο, πήγα πάρα πολύ καλά, πήρα και master και bachelor, μπορείς να μου πάρεις τώρα μια Φεράρι και ο άνθρωπος μου την πήρε. Είδα λοιπόν πώς είναι να κυκλοφορεί στην Αθήνα με Φεράρι και μετά δεν μου άρεσε. Φανταστικό ήτανε να είσαι Φεράρι και ο θόρυβος και όλα. Φανταστικό. Αλλά δεν μου άρεσε αυτό το κοίταγμα των ανθρώπων. Μμμμ, δεν μου άρεσε. Αν και δεν έχω ανάγκη αυτην την προσοχή. Πήρα λοιπόν ένα γιαπωνέζικο αμάξι εξίσου γρήγορο με Φεράρι που όμως είναι πιο οκέι.”

Τέλος, αναφέρθηκαν και στην φιλία του με τον Fy και τον Light όπου ο ίδιος ανέφερε πως πράγματι κάνει παρέα μαζί τους, είναι μάλιστα κουμπάροι με τον Fy, κάτι που μπορεί να φαίνεται οξύμωρο ενώ συμπλήρωσε:

“Εγώ δεν είναι ότι ήμουν από μια φτωχή οικογένεια. Ξαφνικά έβγαλα λεφτά και τώρα την ψώνισα. Και θέλω να κάνω παρέα με τους είκοσι πλούσιους και να πηγαίνω σε ακριβά μέρη όπως λες και να πηγαίνω με το σκάφος στη Μύκονο και να τα σπάω που ξαναλέω και αυτοί που τα κάνουν εγώ τους κριτικάρω. Μόνοι τους τα βγάλανε, μόνοι τους θα τα φάνε. Αλλά επειδή μεγάλωσα σε μια οικογένεια ευκατάστατη, έχω απομυθοποιήσει λίγο αυτό του παρέα μόνο με πλούσιους. Διακοπές μόνο στα κυριλέ μέρη, αυτοκίνητα, security, συνοδείες και ιστορίες κτλ κτλ. Δεν μ αρέσουν αυτά. Τώρα θα πάμε μια βδομάδα με την οικογένειά μου σε ένα όπως λές κυριλέ μέρος θα πάω αλλά θα πάω και άλλες δυο βδομάδες στα Καλάβρυτα με τα παιδιά μου σε ένα απλό σπίτι ή θα πάω και σε ένα νησί που δεν είναι Μύκονος. Πολύ απλό. Το ακριβώς αντίθετο. Για να ηρεμήσω και να μην έχω τα τοπ εστιατόρια και το σούσι και δεν ξέρω γω τι άλλο. Καταλαβαίνεις;”.

