Σύνοδος των υπουργών Οικονομικών της G7 προβλέπεται να διεξαχθεί αύριο, Τρίτη, μέσω τηλεδιάσκεψης, η οποία θα αφορά κυρίως την εξασφάλιση των προμηθειών σε σπάνιες γαίες, ανακοίνωσε σήμερα η Γαλλία, η οποία ασκεί φέτος την προεδρία της Ομάδας των Επτά πιο ανεπτυγμένων οικονομιών παγκοσμίως.

Ο Γάλλος υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών Ρολάν Λεσκίρ «θα παρουσιάσει τις προτεραιότητες της Γαλλίας στο πλαίσιο αυτής της προεδρίας», ανέφερε το υπουργείο του σε ανακοίνωση που εξέδωσε.

«Οι συζητήσεις θα αφορούν επίσης τη διασφάλιση των στρατηγικών αλυσίδων εφοδιασμού, ιδιαίτερα σε σπάνιες γαίες», διευκρίνισε.

Επίσης θα θιγούν «η συνέχιση της υποστήριξης στην Ουκρανία», όπως και «η απορρόφηση παγκόσμιων ανισορροπιών και η δημιουργία ενός νέου πλαισίου για τις διεθνείς συμπράξεις».

Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ) και η Παγκόσμια Τράπεζα θα μετάσχουν στη σύνοδο των υπουργών Οικονομικών της Γερμανίας, της Γαλλίας, του Καναδά, των ΗΠΑ, της Ιταλίας, της Ιαπωνίας και της Βρετανίας.

Αυτή, η οποία αρχικά προβλεπόταν για τις 21 Ιανουαρίου, αναβλήθηκε λόγω της διεξαγωγής του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ του Νταβός, στην Ελβετία, και θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Ο Ρολάν Λεσκίρ δήλωσε την Παρασκευή ότι η G7 θα πρέπει «να παραμείνει τόπος ειλικρινούς διαλόγου», μολονότι «αυτό δεν είναι εύκολο κάθε μέρα» απέναντι σε «μια παγκόσμια τάξη που κινδυνεύει να ανατραπεί».

Στις 12 Ιανουαρίου, σύνοδος εργασίας για τα κρίσιμης σημασίας μέταλλα είχε συγκεντρώσει στην Ουάσινγκτον τις χώρες της G7, όπως και το Μεξικό, την Ινδία, τη Νότια Κορέα και την Αυστραλία. «Ορισμένα μέτρα» συζητήθηκαν εκεί, μεταξύ των οποίων αυτό για μια κατώτατη τιμή για ορισμένες σπάνιες γαίες, σύμφωνα με τον Ρολάν Λεσκίρ.