Ο Κυριάκος Πιερρακάκης, υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup, ανακοίνωσε μέσω ανάρτησής του στο Facebook ότι συμμετείχε για πρώτη φορά στο Συμβούλιο Υπουργών Οικονομικών των χωρών της G7, εκπροσωπώντας τα κράτη της Ευρωζώνης.

Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή και ήταν η τελευταία των υπουργών Οικονομικών της G7 για το 2025, υπό την προεδρία του Καναδά. Από τον Ιανουάριο, την προεδρία του οργάνου αναλαμβάνει η Γαλλία.

Στην ανάρτησή του, ο νεοεκλεγείς πρόεδρος του Eurogroup ευχαρίστησε τον Καναδό υπουργό Οικονομικών Φρανσουά-Φιλίπ Σαμπάν για την καθοδήγησή του κατά τη διάρκεια της χρονιάς και εξέφρασε την προσδοκία για συνέχιση της συνεργασίας με τη γαλλική πλευρά και τον Ρολάν Λεσκίρ.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, «Σήμερα συμμετείχα στην τελευταία συνεδρίαση των υπουργών Οικονομικών και των διοικητών Κεντρικών Τραπεζών της G7 υπό την καναδική προεδρία. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον François-Philippe Champagne για την ηγεσία του κατά τη διάρκεια της φετινής χρονιάς και ανυπομονώ να συνεργαστώ την επόμενη χρονιά με τον Roland Lescure, υπό τη γαλλική προεδρία της G7».