Οι υπουργοί Εξωτερικών των χωρών της G7 προειδοποίησαν ότι θα επιβάλουν «επιπλέον περιοριστικά μέτρα» εάν το Ιράν δεν σταματήσει την καταστολή των διαδηλώσεων στο εσωτερικό της χώρας.

Σε κοινή ανακοίνωση που εκδόθηκε την Τετάρτη, οι υπουργοί Εξωτερικών του Καναδά, της Γαλλίας, της Γερμανίας, της Ιταλίας, της Ιαπωνίας, της Βρετανίας και των Ηνωμένων Πολιτειών καταδίκασαν τις ιρανικές αρχές για την «βίαιη καταστολή» του λαού και τη χρήση βίας, δολοφονιών και αυθαίρετων συλλήψεων για την αποτροπή των διαδηλώσεων.

Οι επτά χώρες κάλεσαν την Τεχεράνη να επιδείξει αυτοσυγκράτηση και να αποφύγει τη χρήση βίας κατά των πολιτών της.

«Τα μέλη της G7 παραμένουν έτοιμα να επιβάλουν πρόσθετα περιοριστικά μέτρα εάν το Ιράν συνεχίσει να καταπνίγει τις διαμαρτυρίες και τη διαφωνία, παραβιάζοντας τις διεθνείς υποχρεώσεις του για τα ανθρώπινα δικαιώματα», αναφέρει η ανακοίνωση.

Αυξανόμενη διεθνής πίεση προς την Τεχεράνη

Σύμφωνα με στοιχεία αμερικανικής οργάνωσης για τα ανθρώπινα δικαιώματα, ο αριθμός των νεκρών από την καταστολή στο Ιράν έχει ξεπεράσει τους 2.400. Το γεγονός αυτό έχει οδηγήσει αρκετές χώρες να απειλήσουν με νέες κυρώσεις κατά της Τεχεράνης.

Η Βρετανία έχει δηλώσει ότι θα εργαστεί για την επιβολή περισσότερων κυρώσεων σε βάρος του Ιράν, ενώ το Βέλγιο εξέφρασε την ετοιμότητά του να συζητήσει νέες ευρωπαϊκές κυρώσεις. Παράλληλα, αρκετές ευρωπαϊκές κυβερνήσεις έχουν καλέσει τους Ιρανούς πρέσβεις για εξηγήσεις.