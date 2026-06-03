Μεταβολή του σκηνικού αναμένεται το επόμενο 24ωρο, καθώς βροχές και καταιγίδες θα επηρεάσουν αρκετές περιοχές της χώρας, ενώ το Σαββατοκύριακο η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 36 βαθμούς Κελσίου.

Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός σήμερα Τετάρτη (03/06) στο μεγαλύτερο μέρος της Ελλάδας. Ωστόσο, σύμφωνα με την πρόγνωση, αύριο Πέμπτη (04/06) προβλέπεται μεταβολή στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια, με αυξημένες νεφώσεις, τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες.

Όπως επισημαίνει ο μετεωρολόγος Κλέαρχος Μαρουσάκης, η σημερινή ημέρα θα κυλήσει με ήπιες συνθήκες και περιορισμένη αστάθεια προς τα βόρεια, κυρίως το απόγευμα.

Αύριο Πέμπτη, «γενικεύεται ο άστατος καιρός, για να περιοριστεί ξανά από την Παρασκευή και να δούμε θερμοκρασίες κοντά στους 34 με 36 βαθμούς το Σαββατοκύριακο», ανέφερε ο μετεωρολόγος σε ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα.

Η πρόγνωση της ΕΜΥ

Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ), για σήμερα Τετάρτη 3 Ιουνίου 2026, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Τοπικές βροχές ή όμβροι θα εκδηλωθούν κυρίως στα ορεινά, ενώ δεν αποκλείονται μεμονωμένες καταιγίδες στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη.

Από αργά τη νύχτα, στο βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο προβλέπονται τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Η ορατότητα θα είναι περιορισμένη το πρωί και το βράδυ στα ηπειρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, φτάνοντας έως τους 33 με 34 βαθμούς στα ανατολικά ηπειρωτικά.

Αναλυτική πρόγνωση ανά περιοχή

Μακεδονία – Θράκη: Γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι στα ορεινά. Πιθανές μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι 2 με 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 33 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά Ιονίου – Ήπειρος – Δυτική Στερεά – Δυτική Πελοπόννησος: Αίθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις στα ορεινά το απόγευμα και πιθανές βροχές. Από αργά τη νύχτα στο βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο θα σημειωθούν βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα είναι νότιοι 3 με 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει έως τους 31 βαθμούς.

Θεσσαλία – Ανατολική Στερεά – Εύβοια – Ανατολική Πελοπόννησος: Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι. Οι άνεμοι δυτικοί 3 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία έως 34 βαθμούς Κελσίου.

Κυκλάδες – Κρήτη: Αίθριος καιρός, με τοπικές νεφώσεις στα ορεινά της Κρήτης όπου ενδέχεται να σημειωθούν βροχές μικρής διάρκειας. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί – νοτιοδυτικοί 3 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία έως 28 βαθμούς.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου – Δωδεκάνησα: Γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι νότιοι 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία έως 29 βαθμούς Κελσίου.

Αττική: Γενικά αίθριος καιρός, με νότιους – νοτιοδυτικούς ανέμους 3 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία από 18 έως 31 βαθμούς.

Θεσσαλονίκη: Αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και πιθανότητα τοπικών βροχών στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι νότιοι 2 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία έως 31 βαθμούς Κελσίου.

Η εξέλιξη του καιρού τις επόμενες ημέρες

Την Πέμπτη (04/06) αναμένεται μεταβολή του καιρού στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια με αυξημένες νεφώσεις, τοπικές βροχές και καταιγίδες. Από το απόγευμα θα υπάρξει σταδιακή βελτίωση από τα βορειοδυτικά. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση κυρίως στα βόρεια, φτάνοντας έως 31 βαθμούς στην ανατολική Στερεά και την ανατολική Πελοπόννησο.

Την Παρασκευή (05/06) το σκηνικό θα παραμείνει με λίγες νεφώσεις, τοπικές βροχές στα ανατολικά και πιθανές καταιγίδες στα ορεινά. Η θερμοκρασία θα υποχωρήσει ελαφρώς στα ανατολικά.

Το Σάββατο (06/06) προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα βόρεια και πιθανές καταιγίδες στα ορεινά. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.

Την Κυριακή (07/06) ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με λίγες νεφώσεις στα ηπειρωτικά και πιθανότητα τοπικών όμβρων στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε υψηλά επίπεδα.