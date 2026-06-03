Συγκίνηση και εθνική υπερηφάνεια κυριάρχησαν στη Βόρεια Κορέα, μετά την ιστορική κατάκτηση του Ασιατικού Champions League Γυναικών από τη Naegohyang Women’s FC. Οι παίκτριες της ομάδας ξέσπασαν σε δάκρυα όταν συνάντησαν τον Κιμ Γιονγκ Ουν, σε μια στιγμή που καταγράφηκε από τα διεθνή μέσα ενημέρωσης.

Η ομάδα είχε μόλις στεφθεί πρωταθλήτρια Ασίας, επικρατώντας της ιαπωνικής Tokyo Verdy Beleza με 1-0 στον τελικό που πραγματοποιήθηκε στη Νότια Κορέα. Ωστόσο, η πιο φορτισμένη στιγμή ήρθε λίγο αργότερα, όταν οι αθλήτριες βρέθηκαν πρόσωπο με πρόσωπο με τον ηγέτη της χώρας τους.

Σύμφωνα με το CNN, το σκηνικό ήταν εντελώς διαφορετικό από εκείνο των πανηγυρισμών στο γήπεδο. Στο βίντεο που κυκλοφόρησε, οι ποδοσφαιρίστριες φαίνονται να δίνουν το χέρι τους στον Κιμ Γιονγκ Ουν και να ξεσπούν σε κλάματα, συγκινημένες από τη συνάντηση.

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Αμέσως μετά, οι παίκτριες άρχισαν να χοροπηδούν γύρω του, σε μια έκρηξη χαράς και ενθουσιασμού. Η σκηνή, όπως σημειώνει το αμερικανικό δίκτυο, αποτύπωσε την έντονη συναισθηματική φόρτιση της στιγμής.

«Μπορεί η κατάκτηση του τίτλου να τις έκανε εθνικές ηρωίδες για τη Βόρεια Κορέα, αλλά ήταν η συνάντηση με τον ανώτατο ηγέτη της χώρας τους που τους έφερε δάκρυα στα μάτια», σχολίασε χαρακτηριστικά το CNN.