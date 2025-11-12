Κατάπαυση του πυρός στην Ουκρανία ζητούν οι υπουργοί Εξωτερικών των χωρών της «Ομάδας των Επτά» (G7), τονίζοντας ότι ύστερα από σχεδόν τέσσερα χρόνια πολέμου η ανάγκη για ειρηνική λύση είναι πλέον επιτακτική. Η ανακοίνωση εκδόθηκε μετά την ολοκλήρωση της συνόδου που πραγματοποιήθηκε στον Καναδά, καθώς οι διαπραγματεύσεις παραμένουν σε αδιέξοδο.

Οι ΥΠΕΞ των ΗΠΑ, της Γαλλίας, του Καναδά, της Ιταλίας, της Γερμανίας, της Βρετανίας και της Ιαπωνίας επανέλαβαν την ακλόνητη υποστήριξή τους προς το Κίεβο. Υπογράμμισαν ότι «τα διεθνή σύνορα δεν πρέπει να τροποποιούνται διά της βίας», στέλνοντας σαφές μήνυμα κατά της ρωσικής επιθετικότητας.

Παράλληλα, οι υπουργοί ανακοίνωσαν ότι εξετάζουν τη λήψη πρόσθετων μέτρων κατά χωρών και οντοτήτων που συμβάλλουν στη χρηματοδότηση των ρωσικών πολεμικών επιχειρήσεων. Καταδίκασαν την παροχή στρατιωτικής βοήθειας στη Ρωσία από τη Βόρεια Κορέα και το Ιράν, ενώ έθεσαν στο επίκεντρο και τον ρόλο της Κίνας στη σύγκρουση.