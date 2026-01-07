Ο Αιμίλιος Χειλάκης μίλησε για το φαινόμενο του cancel culture στην εκπομπή «Καλύτερα Αργά» το βράδυ της Τρίτης 6 Ιανουαρίου. Ο γνωστός ηθοποιός αναφέρθηκε στις προσωπικές του εμπειρίες και εξήγησε γιατί επιλέγει να μην εμπλέκεται σε δημόσιες αντιπαραθέσεις.

«Η ακύρωση μπορεί να σου καταστρέψει τη ζωή. Με έχουν κάνει cancel. Εγώ δεν απάντησα σε τίποτα, δεν απαντώ γενικά σε σχόλια και τα αφήνω, γιατί σε 72 ώρες περνάνε στον επόμενο. Αν ασχοληθείς, δίνεις τροφή σε κάποιον που περνάει την ώρα του απλά κοντράροντας εσένα», ανέφερε χαρακτηριστικά ο ηθοποιός.

Στη συνέχεια, ο Αιμίλιος Χειλάκης αποκάλυψε ότι υπήρξε στιγμή που ανησύχησε για πιθανές συνέπειες στην επαγγελματική του δραστηριότητα. «Κάποια στιγμή φοβήθηκα ότι ίσως η παράσταση που κάναμε το καλοκαίρι του ’21 κινδυνεύσει. Δεν κινδύνευσε, γιατί το καλλιτεχνικό έργο δεν τα φοβάται αυτά», είπε.

Τόνισε επίσης πως η δική του προτεραιότητα δεν είναι η προσωπική προβολή, αλλά η συλλογική προσπάθεια. «Οι καριέρες φοβούνται τέτοια κι εγώ δεν ασχολούμαι με την καριέρα. Εγώ ασχολούμαι με το ότι έχω την ευθύνη ανθρώπων που κάνουμε μια δουλειά μαζί. Δεν έχω μια προσωποκεντρική καριέρα», συμπλήρωσε ο Χειλάκης.