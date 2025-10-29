Αυξημένη ανησυχία επικρατεί στην ΑΕΚ, καθώς ο Λούκα Γιόβιτς ένιωσε ενοχλήσεις μετά το ντέρμπι στο Καραϊσκάκη και θα υποβληθεί σε μαγνητική εξέταση την Πέμπτη για να διαπιστωθεί η σοβαρότητα της κατάστασής του. Ο Σέρβος φορ βρέθηκε στον πάγκο στο τελευταίο παιχνίδι, όμως ο Μάρκο Νίκολιτς προτίμησε να μην τον χρησιμοποιήσει λόγω του πόνου που αισθανόταν, προκειμένου να μην επιδεινωθεί ο τραυματισμός του.

Τα προβλήματα τραυματισμών συσσωρεύονται για την Ένωση, αφού εκτός δράσης παραμένουν και οι Ζίνι, Περέιρα, Μουκουντί και Ελίασον, την ώρα που το πρωτάθλημα συνεχίζεται με κρίσιμα ματς.

Μέσα σε αυτό το δύσκολο κλίμα, ο Νίκολιτς θέλησε να διατηρήσει θετικό το κλίμα στα αποδυτήρια, παραθέτοντας ομαδικό δείπνο στο ποδοσφαιρικό τμήμα. Ο Σέρβος τεχνικός είχε δώσει την υπόσχεση από την πρόκριση της ομάδας στο Conference League και την τήρησε, με «guest star» τον Δημήτρη Καλοσκάμη.