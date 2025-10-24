Η ΑΕΚ έζησε μια μαγική βραδιά στην «OPAP Arena», επικρατώντας με το επιβλητικό 6-0 της Αμπερντίν και κατακτώντας την πρώτη της νίκη στη φάση του League Phase του Conference League.

Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς είχε «κλειδώσει» το τρίποντο ήδη από το πρώτο ημίχρονο, χάρη στα γκολ στα δύο γκολ του Κοϊτά ενώ τη σκυτάλη ανέλαβαν ο Ελίασον, Μάριν, Γιόβιτς και Κουτέσα, διαμορφώνοντας το τελικό σκορ 6-0 με άνεση και χωρίς να αντιμετωπίσει ιδιαίτερη αντίσταση.

Αυτή η νίκη είναι η μεγαλύτερη στην ευρωπαϊκή ιστορία της ΑΕΚ, ισοφαρίζοντας το 6-0 που είχε πετύχει το 2001 απέναντι στη Γκρεβενμάχερ.

Η Αμπερντίν από την πλευρά της υπέστη την πιο βαριά ήττα στην ιστορία της στα 122 χρόνια ύπαρξής της. Αυτή η απογοητευτική ήττα επισκίασε τη μεγάλη ήττα με 4-0 από τη Λίβερπουλ το 1980, αλλά και τις ήττες με 5-1 από την Μπάγερν Μονάχου και τη Σίγκμα Όλομουτς το 2008 και 2009.

Aberdeen suffer their heaviest ever defeat in European competition.#BBCFootball pic.twitter.com/B4SGBVd9up — BBC Sport Scotland (@BBCSportScot) October 23, 2025