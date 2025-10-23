Η ΑΕΚ ετοιμάζεται να υποδεχθεί την Αμπερντίν στην «OPAP Arena» για τη δεύτερη αγωνιστική του Conference League, ψάχνοντας την πρώτη της νίκη στη League Phase της διοργάνωσης. Αν και αυτή θα είναι η πρώτη φορά που οι δύο ομάδες θα διασταυρώσουν τα ξίφη τους, η Ένωση έχει ήδη έναν ιδιαίτερο δεσμό με τις σκωτσέζικες ομάδες. Άλλωστε, αποτελεί το φαβορί της αναμέτρησης και καλείται να αποδείξει ακόμη μία φορά, πως στην Αθήνα το «σκωτσέζικο ντους» δεν… πέφτει ποτέ!

Συνολικά η Ένωση έχει βρεθεί αντιμέτωπη με πέντε ομάδες από τη Σκωτία. Σε 10 αγώνες μετράει επτά νίκες, δύο ισοπαλίες και μόλις μία ήττα. Αυτό που κάνει την ΑΕΚ ξεχωριστή, όμως, είναι η αήττητη παρουσία της εντός έδρας απέναντι σε αυτές τις ομάδες. Εκεί σε πέντε αναμετρήσεις οι «κιτρινόμαυροι» έχουν πανηγυρίσει τέσσερις φορές τη νίκη, ενώ έχουν μείνει μία φορά στην ισοπαλία.

Η νίκη που ξεκίνησε την παράδοση

Η παράδοση ξεκινάει το 1994-95, όταν η ΑΕΚ υποδέχθηκε τη Ρέιντζερς για τα προκριματικά του Champions League. Ήταν μια εποχή που το ελληνικό ποδόσφαιρο αναζητούσε διεθνή ταυτότητα και η Ένωση μπήκε αποφασισμένη να δείξει ποιος είναι το αφεντικό στην έδρα της. Το 2-0 εκείνο το βράδυ στη Νέα Φιλαδέλφεια έβαλε γερά θεμέλια στην εντυπωσιακή αήττητη παράδοση. Η ομάδα του Ντούσαν Μπάγεβιτς πανηγύρισε τη νίκη, με τον Δημήτρη Σαραβάκο να πετυχαίνει δύο τέρματα και να ξεσηκώνει τους οπαδούς της Ένωσης στο «Νίκος Γκούμας».

Νέα χιλιετία ίδιο σκηνικό

Προχωρώντας στη δεκαετία του 2000, η ΑΕΚ συνεχίζει να κρατά το κλειδί της νίκης. Το 2001-02, η Χιμπέρνιαν επισκέπτεται τη Νέα Φιλαδέλφεια για το Κύπελλο UEFA, όπου οι κιτρινόμαυροι επικρατούν 2-0. Στον πάγκο βρισκόταν ο μετέπειτα προπονητής της Εθνικής, Φερνάντο Σάντος, ενώ τα τέρματα σημείωσαν ο Βασίλης Τσιάρτας και ο Ντέμης Νικολαΐδης.

Πέντε χρόνια αργότερα, στα προκριματικά του Champions League τη σεζόν 2006-07, η ιστορία επαναλαμβάνεται με αντίπαλο τη Χαρτς. Η ΑΕΚ με καταιγιστική εμφάνιση στην Αθήνα και νίκη με 3-0, επιβεβαίωσε πως και το ΟΑΚΑ ήταν απαγορευτική έδρα για τους Σκωτσέζους. Ο Λορέντσο Σέρα Φερέρ είδε τον Χούλιο Σέζαρ να ανοίγει το σκορ, με τον Νίκο Λυμπερόπουλο να διπλασιάζει τα τέρματα της Ένωσης, ενώ ο Βραζιλιάνος εξτρέμ πέτυχε και δεύτερο τέρμα στον θρίαμβο της ομάδας. Στη Χαρτς αγωνίζονταν τότε, τόσο ο Χρήστος Καρυπίδης, όσο και ο Τάκης Φύσσας.

Η πρώτη απώλεια και η μεγάλη νίκη

Η μοναδική φορά που μία σκωτσέζικη ομάδα κατόρθωσε να φύγει με βαθμό εναντίον της ΑΕΚ, ήταν το 2010-11 στα προκριματικά του Europa League. Τότε στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης», η Νταντί Γιουνάιτεντ κράτησε στην ισοπαλία την Ένωση, με σκορ 1-1. Ο Πάπα Μπούμπα Ντιόπ έδωσε προβάδισμα στην ομάδα του Ντούσαν Μπάγεβιτς, με το παρθενικό του γκολ για τους «κιτρινόμαυρους». Οι Σκωτσέζοι όμως, έφτασαν στην ισοφάριση με το τέρμα του Ντέιλι, σε ένα διάστημα που η ΑΕΚ έδωσε χώρο στη Νταντί Γιουνάιτεντ.

Στη μονομαχία των προκριματικών του Champions League με τη Σέλτικ το 2018-19, μπροστά σε 40.000 οπαδούς της, η ΑΕΚ επικράτησε με 2-1. Η ομάδα του Μαρίνου Ουζουνίδη σκόραρε νωρίς και στα δύο ημίχρονα, αρχικά με τον Ροντρίγκο Γκάλο και μετά με τον Μάρκο Λιβάγια, με τους παίκτες του Μπρένταν Ρόντζερς να μειώνουν με τον Σκοτ Σινκλέρ. Ήταν μια νίκη που έδωσε στους οπαδούς το αίσθημα της υπερηφάνειας και επιβεβαίωσε πως στην Αθήνα, οι Σκωτσέζοι φεύγουν με «κατεβασμένο» το κεφάλι.

Η ΑΕΚ «μπαίνει» ξανά στη σκηνή, αυτή τη φορά απέναντι στην Αμπερντίν, έτοιμη να επιβεβαιώσει πως η Αθήνα είναι γη που δεν χαρίζει νίκες σε σκωτσέζικα πόδια. Η παράδοση των πέντε αγώνων δεν είναι απλά στατιστική, είναι δέσμευση. Η Αμπερντίν θα βρει μπροστά της μια ομάδα που ξέρει να υπερασπίζεται το «φρούριο» της και δεν αφήνει κανένα «σκωτσέζικο ντους» να τη… βρέξει!