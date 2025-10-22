Μετά την ήττα από τον ΠΑΟΚ η κουβέντα και το μυαλό πολλών πήγε αυτόματα στην ερχόμενη Κυριακή όπου η ΑΕΚ έχει να δώσει ακόμη ένα ντέρμπι. Αυτή τη φορά με τον Ολυμπιακό εκτός έδρας, όπου ενδεχόμενο νέο άσχημο αποτέλεσμα θα βαρύνει ακόμη περισσότερο το κλίμα. Μπορεί να είναι νωρίς ακόμη στη σεζόν, αλλά άλλη μία ήττα σε ντέρμπι για την Ενωση θα αποτελέσει ισχυρό πλήγμα στην ψυχολογία του συλλόγου. Πριν όμως από αυτό το ματς, οι Κιτρινόμαυροι έχουν μπροστά τους αύριο ένα ακόμη πιο κρίσιμο, κόντρα στην Αμπερντίν για τη δεύτερη αγωνιστική της league phase του Conference League.

Η ήττα από την Τσέλιε έφερε σε δύσκολη θέση την ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς που αν θέλει να έχει σοβαρή προοπτική στη διοργάνωση, πρέπει να κερδίσει την Αμπερντίν και τα άλλα δύο εντός έδρας ματς κόντρα σε Σάμροκ Ρόβερς και Κραϊόβα. Και όταν μιλάμε για σοβαρή προοπτική, αυτή αφορά στην οκτάδα της βαθμολογίας, η οποία δυσκόλεψε βέβαια μετά το αποτέλεσμα στη Σλοβενία. Οσον αφορά στην αντίπαλο της ΑΕΚ, πρόκειται για μία ομάδα που δίνει τη δυνατότητα στην Ενωση για μία νίκη ψυχολογίας. Υστερα από οκτώ αγωνιστικές στη Σκωτία η Αμπερντίν είναι στην προτελευταία θέση με επτά μόλις βαθμούς.

Ηταν ουραγός μάλιστα στο πρωτάθλημα μέχρι που έκανε δύο σερί νίκες και άφησε από κάτω τη Λίβινγκστον. Είναι δηλαδή ένας αντίπαλος που θεωρητικά τουλάχιστον προσφέρεται για μία νίκη και ίσως για μία καλή εμφάνιση που θα δώσει στην ΑΕΚ ώθηση ενόψει της Κυριακής. Στο μεταξύ, όλα δείχνουν πως θα υπάρξει αλλαγή στην ευρωπαϊκή λίστα της Ενωσης, με τον Ρόμπερτ Λιούμπισιτς να παίρνει τη θέση του Ζίνι. Ο ανγκολέζος άσος τραυματίστηκε στο ματς Κυπέλλου με το Αιγάλεω στις 17 Σεπτεμβρίου και δεν θα επιστρέψει στη δράση πριν από τη διακοπή του Νοεμβρίου για τις Εθνικές.

Η UEFA δίνει φέτος στις ομάδες τη δυνατότητα να αντικαταστήσουν έναν ποδοσφαιριστή που είχε δηλωθεί στη λίστα με κάποιον άλλον, εφόσον ο τραυματισμός του τον αφήσει εκτός για τουλάχιστον 60 μέρες. Ο Ζίνι δεδομένα θα απουσιάσει για δύο μήνες και έτσι στην ΑΕΚ προσανατολίζονται σε αντικατάσταση με τον Λιούμπισιτς τον οποίο είχε αφήσει εκτός ο Νίκολιτς μετά τα προκριματικά του καλοκαιριού. Οταν ο Ζίνι επανέλθει, μπορεί να τον επαναφέρει στη λίστα η Ενωση ενώ αξίζει να σημειωθεί πως δεν είχε δικαίωμα να μπει τώρα ο Ζοάο Μάριο. Ο Πορτογάλος αποκτήθηκε αφού η ΑΕΚ είχε καταθέσει τη λίστα για τη league phase και πλέον μπορεί να δηλωθεί μόνο στα νοκάουτ της διοργάνωσης.