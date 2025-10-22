Εκανε σε αρκετούς εντύπωση ο τρόπος που αγωνίστηκε η ΑΕΚ στο ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ. Είχε, για να ειπωθεί απλά, μια φοβική προσέγγιση ο Νίκολιτς αλλά το γεγονός έχει την εξήγησή του: ο προπονητής αντιλαμβάνεται τα τρωτά σημεία της Ενωσης, γνωρίζει τις αδυναμίες στο ρόστερ και άρα τον τρόπο που αυτές πρέπει να τις διαχειριστεί.

Και αν όλα είναι τόσο φανερά, γιατί δεν φρόντισαν Νίκολιτς και λοιποί αρμόδιοι να κλείσουν τις όποιες τρύπες υπάρχουν; Ποιος ο λόγος να αφήσουν την ομάδα με ποδοσφαιριστές στα μετόπισθεν που δεν υπολογίζονται και να έχουν στην απέξω έναν έλληνα μπακ με τα προσόντα του Μήτογλου. Δεν είναι τοπ, καμιά αντίρρηση, μπορεί όμως να βοηθήσει σε αρκετές περιπτώσεις ο υψηλόσωμος στόπερ. Γιατί η ΑΕΚ να έχει μόνο τρεις ενεργούς αμυντικούς στο κέντρο;

Με όλα αυτά ως δεδομένα, ο σέρβος προπονητής επιβεβαίωσε πως δεν είναι Αλμέιδα στον τρόπο που κινείται. Σε καμιά περίπτωση δεν θα δώσει οδηγίες για χωρίς σκέψη σούπερ επιθετικό παιχνίδι αλλά θα επιχειρήσει να έχει τον έλεγχο και να χτυπήσει όταν βρει την ευκαιρία. Και με αντίπαλο μια καλύτερη ή πιο δεμένη ομάδα όπως είναι ο ΠΑΟΚ, ο Νίκολιτς επέλεξε στρατηγική κλεφτοπόλεμου. Το μυαλό του ήταν στην κόντρα. Εστω κι αν γνωρίζει πως δεν θα του βγουν όλα τα σχέδια και έχοντας τη γνώση πως η τριάδα των μπακ είναι ελλιπής.

Ο συγκεκριμένος κόουτς είναι μιας σχολής που δεν έχει το ρίσκο στο αίμα της, προτιμά τη βεβαιότητα ως πλάνο και πόνταρε στα προκριματικά και την είσοδο της ΑΕΚ σε league phase ευρωπαϊκής διοργάνωσης. Για να πάρει πόντους. Ενα από τα βασικά «θέλω» των αρμοδίων όταν τον επέλεξαν, επιβεβαιώθηκε. Μπήκαν χρήματα στα ταμεία της ΠΑΕ. Αλλά όσα συνέβησαν το καλοκαίρι δύσκολο είναι να αποτελέσουν ασπίδα για τα μελλούμενα και κυρίως γι’ αυτά που βλέπουμε σε αυτό το χρονικό σημείο της αγωνιστικής περιόδου.

Η ΑΕΚ χωλαίνει. Και ο Νίκολιτς μολονότι φαίνεται πως δύσκολα αλλάζει απόψεις, μπορεί για λίγο να παρεκκλίνει από όσα έχει δείξει έως τώρα. Ισως μάλιστα να ρίξει νερό στο κρασί του για τον Γιόνσον, ενώ δεν μπορεί, η αλλαγή στην ευρωπαϊκή λίστα ενδέχεται να τονώσει την ομάδα με την προϋπόθεση πως θα ανοίξουν τους ορίζοντές τους όσοι λαμβάνουν αποφάσεις. Οπως και να έχει, το επικείμενο παιχνίδι με την Αμπερντίν αλλά και το ντέρμπι στο Νέο Φάληρο, αρκετά θα φανερώσουν για το πόσο συμπαγής είναι η ΑΕΚ. Σε όλα τα επίπεδα.