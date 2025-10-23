Η ΑΕΚ πραγματοποίησε εντυπωσιακή εμφάνιση στη Νέα Φιλαδέλφεια, διαλύοντας την Αμπερντίν με 6-0 για τη 2η αγωνιστική της League Phase του Europa Conference League, δείχνοντας απόλυτα έτοιμη ενόψει του ντέρμπι με τον Ολυμπιακό.

Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς μπήκε στο ματς με τρομερό ρυθμό και δεν άφησε κανένα περιθώριο αντίδρασης στους Σκωτσέζους.

Μόλις στο 11’ ο Κοϊτά άνοιξε το σκορ με φοβερό «ξερό» αριστερό σουτ εκτός περιοχής, ενώ τέσσερα λεπτά αργότερα ο Ρέλβας σημάδεψε το δοκάρι μετά από εκτέλεση φάουλ του Πενράις. Η επιθετική «καταιγίδα» της Ένωσης συνεχίστηκε, με τον Κοϊτά να σκοράρει ξανά στο 18’, μετά από ασίστ του Ρότα, γράφοντας το 2-0.

Η πίεση δεν σταμάτησε εκεί. Στο 28’, ύστερα από λάθος της άμυνας της Αμπερντίν, ο Πινέδα έστρωσε στον Ελίασον, ο οποίος πλάσαρε ιδανικά για το 3-0. Μέχρι το φινάλε του πρώτου μέρους, η ΑΕΚ είχε ακόμα δύο δοκάρια (με Ρέλβας και Βίντα) και τουλάχιστον τρεις χαμένες ευκαιρίες, με πιο χαρακτηριστική αυτή του Πιερό στις καθυστερήσεις.

Η συνέχεια στο δεύτερο ημίχρονο ήταν αντίστοιχη. Στο 55’, μετά από σουτ του Πιερό στο δοκάρι, ο Μάριν πήρε το ριμπάουντ και με γυριστό έγραψε το 4-0. Οι φιλοξενούμενοι απείλησαν δις με Λάζετιτς και Γιένγκι, αλλά ο Στρακόσα κράτησε το μηδέν.

Η ΑΕΚ δεν κατέβασε ρυθμό και στο 81 ο Γκατσίνοβιτς έδωσε έτοιμο γκολ στον Λούκα Γιόβιτς, ο οποίος πέρασε τον Μίτοφ και έκανε το 5-0. Το κερασάκι στην τούρτα ήρθε στο 87 με το υπέροχο τέρμα του Κουτέσα, που κοντρόλαρε με τακουνάκι και πλάσαρε άψογα για το τελικό 6-0.

Η Ένωση ολοκλήρωσε το ματς με τέσσερα δοκάρια, θριαμβεύοντας με την πιο επιβλητική της εμφάνιση τη φετινή σεζόν και πηγαίνει στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό με την ψυχολογία στα ύψη.

Αναλυτικά τα απογευματινά (19:45) αποτελέσματα σε Europa και Conference League:

Conference League

ΑΕΚ – Αμπερντίν: 6-0

Άλκμααρ – Σλόβαν Μπρατισλάβας: 1-0

Μπρέινταμπλικ – Κουόπιο: 0-0

Ντρίτα – Ομόνοια: 1-1

Ραπίντ Βιέννης – Φιορεντίνα: 0-3

Ριέκα – Σπάρτα Πράγας: 0-0 (ΔΙΕΚΟΠΗ)

Σαχτάρ – Λέγκια Βαρσοβίας: 1-2

Σκεντίγια – Σέλμπουρν: 1-0

Στρασβούργο – Γιαγκελόνια: 1-1

Χάκεν – Ράγιο Βαγιεκάνο: 2-2

Europa League

Γκενκ – Μπέτις: 0-0

Γκόου Αχέντ Ίγκλς – Άστον Βίλα: 2-1

Λυών – Βασιλεία: 2-0

Μπράγκα – Ερυθρός Αστέρας: 2-0

Μπραν – Ρέιντζερς: 3-0

Ζάλτσμπουργκ – Φερεντσβάρος: 2-3

Στεάουα Β. – Μπολόνια: 1-2

Φενέρμπαχτσε – Στουτγκάρδη: 1-0