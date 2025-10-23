Η ΑΕΚ, μετά την ήττα της στη Σλοβενία από την Τσέλιε, υποδέχεται στη Νέα Φιλαδέλφεια την Αμπερντίν, για την 2η αγωνιστική της League Phase του Conference League, με μόνο στόχο τη νίκη.

Ο Μάρκο Νίκολιτς διατηρεί το 4-2-3-1 για τους κιτρινόμαυρους, με τον Θωμά Στρακόσια στην εστία.

Ακραία μπακ θα είναι οι Λάζαρος Ρότα και Τζέιμς Πενράις, με τους Ντομαγκόι Βίντα και Φιλίπε Ρέλβας δίδυμο στο κέντρο της άμυνας.

Στον άξονα ξεκινούν οι Ραζβάν Μαρίν και Ορμπελίν Πινέδα, με τον Πέτρο Μάνταλο μπροστά τους στο «10».

Δεξιά στην μεσοεπιθετική γραμμή θα είναι ο Νίκλας Ελίασον, αριστερά ο Αμπουμπακαρί Κοϊτά ενώ στην κορυφή της επίθεσης θα είναι ο Φραντζί Πιερό.