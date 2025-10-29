Η ΑΕΚ επικράτησε της Ηλιούπολης 1-0 με την «ψυχή στο στόμα» και γκολ του Δημήτρη Καλοσκάμη στο φινάλε. Η ΑΕΚ δεν «γέμισε» το μάτι την διάρκεια του αγώνα με μόνη απειλή τον Κοϊτά όμως η «λύτρωση» ήρθε κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή, όταν ο Έλληνας εκμεταλλεύτηκε την κεφαλιά του Πιερό και διαμόρφωσε το σκορ του αγώνα.

Πρώτο ημίχρονο

Το πρώτα 20 λεπτά της αναμέτρησης είδαν έναν κλειστό αγώνα χωρίς κάποια μεγάλη φάση. Οι μεγαλύτερες ευκαιρίες ήρθαν από την πλευρά των γηπεδούχων, με δύο σουτ του Χριστόπουλου, τα οποία όμως δεν «βρήκαν» δίχτυα, ένα έπιασε ο Μπρινιόλι και το άλλο κατέληξε άουτ.

Η πρώτη μεγάλη ευκαιρία της ΑΕΚ ήρθε στο 28ο λεπτό, όταν ο Κουτέσα από κοντινή απόσταση έστειλε την μπάλα πάνω από το οριζόντιο δοκάρι.

O τερματοφύλακας της Ηλιούπολης, έγινε «ήρωας» σε μια φάση στο 38ο λεπτό, όταν έκανε τρομερή διπλή επέμβαση στις κεφαλιές τον Γκρούγιτς και Πιερό, από κοντινή απόσταση. Ο Τσιλιγγίρης έπιασε ακόμη ένα σουτ του Ρέλβας μέσα από τη περιοχή, με το σκορ να μένει στο 0-0 στη ημίχρονο.

Δεύτερο ημίχρονο

Η ΑΕΚ ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο καλύτερα από το πρώτο και απείλησε την εστία του Τσιλιγγίρη με κεφαλιά του Μάνταλου στο 52ο λεπτό και με σουτ του Γκρούγιτς έξω από την περιοχή το οποίο όμως κατέληξε σε άουτ.

Η ΑΕΚ συνέχισε να έχει την κατοχή και να απειλεί με σουτ από μακριά όμως με την μπάλα να μην καταλήγει στα δίχτυα του Τσιλιγγίρη. Από εκεί ο Κοϊτά ήταν ο μόνος που έδειξε να απειλεί για την «Ένωση» με μακρινά σουτ, όμως χωρίς η μπάλα να καταλήγει στα δίχτυα της εστίας του Τσιλιγγίρη. Από αυτό το σημείο ο ρυθμός έπεσε και η ΑΕΚ απείλησε με σουτ που όμως βρήκαν σε σώματα αμυντικών της Ηλιούπολης.

Ο Κοϊτά συνέχισε να είναι η μόνη απειλή της ΑΕΚ στην εστία, όμως ο Κωστούλας κατάφερε να διώξει τελευταία στιγμή από την εστία του Τσιλιγγίρη σε κόρνερ. Η «λύτρωση» για την ΑΕΚ ήρθε κυριολεκτικά στα τελευταία δευτερόλεπτα του αγώνα. Ο Πιερό με κεφαλιά «έστρωσε» την μπάλα στον Δημήτρη Καλοσκάμη και ο Έλληνας παίκτης έδωσε την νίκη στην «Ένωση» με δυνατό σουτ.