Ο Παναιτωλικός πανηγύρισε τους πρώτους του βαθμούς στη φάση των ομίλων του Κυπέλλου Ελλάδας, επικρατώντας με 4-1 της Ελλάς Σύρου στο Αγρίνιο.

Τα γκολ του αγώνα

Ο Παναιτωλικός άνοιξε το σκορ πολύ νωρίς, στο 3ο λεπτό, με γκολ του Τσούρα.

Η Ελλάς Σύρου ισοφάρισε άμεσα, στο 6ο λεπτό, με γκολ του Γιάκου.

Οι Αγρινιώτες ξαναπήραν το προβάδισμα στο 13ο λεπτό με γκολ του Ματσάν, και έτσι το σκορ στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου ήταν 2-1.

Στην επανάληψη, ο Αγκίρε σκόραρε στο 61ο λεπτό για το 3-1, ενώ στο 86ο λεπτό πέτυχε το δεύτερο προσωπικό του γκολ, διαμορφώνοντας το τελικό 4-1.