Ένα δύσκολο βράδυ Σαββάτου και ακόμη μία πιο δύσκολη διακοπή πρωταθλήματος που έχει μπροστά του ο Άρης, μετά την βαριά ήττα από τον Παναιτωλικό με 0-2 για την 2η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Το νικηφόρο ξεκίνημα στο πρωτάθλημα αποδείχθηκε… καλή παρένθεση για τους Θεσσαλονικείς, οι οποίοι είδαν την ομάδα του Αγρινίου να τιμωρεί τις εμφανείς αγωνιστικές αδυναμίες τους. Δηλαδή το ανούσιο ποδόσφαιρο που παίζουν και τα προβλήματά στην άμυνά τους.

Η ομάδα του Γιάννη Πετράκη «χτύπησε» δις στο τρανζίσιον και με τα γκολ των Αγκίρε (65′) και Αλέξιτς (87′) σήκωσε κεφάλι μετά την ήττα από τον Ατρόμητο και μάλιστα με «διπλό» στο «Κλεάνθης Βικελίδης».

Το ματς

Ο Άρης ξεκίνησε με μοναδικό νέο πρόσωπο τον Φρίντεκ, παίρνοντας θέση στα αριστερά της άμυνας αντί του Μεντίλ. Μάικιτς στο τέρμα, Φαμπιάνο-Άλβαρο στα στόπερ και Τεχέρο στα δεξιά. Ο Μόντσου με τον Ράτσιτς στα χαφ, έχοντας τον Γένσεν λίγο πιο μπροστά. Πέρεθ-Ντιαντί στα εξτρέμ και ο Μορόν στην κορυφή.

Ο Παναιτωλικός από την άλλη είχε δύο νέα πρόσωπα και σημείο αναφοράς τον Γκαρσία. Ο πρώην αρχηγός της Οσασούνα ξεκίνησε στα στόπερ μαζί με τον Σιέλη, μπροστά από τον Τσάβες που ήταν στο τέρμα. Γαλιάτσος-Αποστολόπουλος οι πλάγιοι μπακ και οι Κόγιτς-Λουίς στα χαφ. Μίχαλακ-Μανρίκε στα εξτρέμ και ο Εστεμπάν λίγο πιο πίσω από τον προωθημένο Αγκίρε.

Ο Άρης μπήκε από νωρίς με πίεση ψηλά και στο πρώτο 20λεπτο είχε συχνή παρουσία στο τελευταίο τρίτο του γηπέδου, με δύο καλές στιγμές. Αρχικά με τον Πέρεθ στο 9’ και την μπάλα μόλις πάνω από το οριζόντιο του Τσάβες που στο 22′ σταμάτησε με δυσκολία το σουτ του Μόντσου από το ημικύκλιο.