Ένα δύσκολο βράδυ Σαββάτου και ακόμη μία πιο δύσκολη διακοπή πρωταθλήματος που έχει μπροστά του ο Άρης, μετά την βαριά ήττα από τον Παναιτωλικό με 0-2 για την 2η αγωνιστική της Stoiximan Super League.
Το νικηφόρο ξεκίνημα στο πρωτάθλημα αποδείχθηκε… καλή παρένθεση για τους Θεσσαλονικείς, οι οποίοι είδαν την ομάδα του Αγρινίου να τιμωρεί τις εμφανείς αγωνιστικές αδυναμίες τους. Δηλαδή το ανούσιο ποδόσφαιρο που παίζουν και τα προβλήματά στην άμυνά τους.
Η ομάδα του Γιάννη Πετράκη «χτύπησε» δις στο τρανζίσιον και με τα γκολ των Αγκίρε (65′) και Αλέξιτς (87′) σήκωσε κεφάλι μετά την ήττα από τον Ατρόμητο και μάλιστα με «διπλό» στο «Κλεάνθης Βικελίδης».
Το ματς
Ο Άρης ξεκίνησε με μοναδικό νέο πρόσωπο τον Φρίντεκ, παίρνοντας θέση στα αριστερά της άμυνας αντί του Μεντίλ. Μάικιτς στο τέρμα, Φαμπιάνο-Άλβαρο στα στόπερ και Τεχέρο στα δεξιά. Ο Μόντσου με τον Ράτσιτς στα χαφ, έχοντας τον Γένσεν λίγο πιο μπροστά. Πέρεθ-Ντιαντί στα εξτρέμ και ο Μορόν στην κορυφή.
Ο Παναιτωλικός από την άλλη είχε δύο νέα πρόσωπα και σημείο αναφοράς τον Γκαρσία. Ο πρώην αρχηγός της Οσασούνα ξεκίνησε στα στόπερ μαζί με τον Σιέλη, μπροστά από τον Τσάβες που ήταν στο τέρμα. Γαλιάτσος-Αποστολόπουλος οι πλάγιοι μπακ και οι Κόγιτς-Λουίς στα χαφ. Μίχαλακ-Μανρίκε στα εξτρέμ και ο Εστεμπάν λίγο πιο πίσω από τον προωθημένο Αγκίρε.
Ο Άρης μπήκε από νωρίς με πίεση ψηλά και στο πρώτο 20λεπτο είχε συχνή παρουσία στο τελευταίο τρίτο του γηπέδου, με δύο καλές στιγμές. Αρχικά με τον Πέρεθ στο 9’ και την μπάλα μόλις πάνω από το οριζόντιο του Τσάβες που στο 22′ σταμάτησε με δυσκολία το σουτ του Μόντσου από το ημικύκλιο.
Οι γηπεδούχοι είχαν ένταση και πίεσαν σε όλο το πρώτο μέρος, περιόρισαν τον Παναιτωλικό, ωστόσο και πάλι έλειψε η ουσία στο τελευταίο κομμάτι του γηπέδου. Πόσο μάλλον όταν στο 28′ έχασαν τον Πέρεθ με τραυματισμό στο γόνατο. Για αυτό και ο Ουζουνίδης από το 46′ έως το 55′ πέρασε στο ματς τους Γιαννιώτα και Μισεουί, ποντάροντας κυρίως στις εμπνεύσεις του Ολλανδού.
Παρά τις παρεμβάσεις στην ενδεκάδα, ο Άρης όχι μόνο δεν βελτιώθηκε αλλά έγινε λιγότερο παραγωγικός και στο 65΄το πλήρωσε με ακόμη ένα γκολ που δέχθηκε στο ανοιχτό γήπεδο φέτος. Ο Αγκίρε βγήκε στην πλάτη του Φαμπιάνο, απέφυγε εν συνεχεία τον Μάικιτς και σε κενή εστία έδωσε το προβάδισμα στον Παναιτωλικό με 0-1.
Ο Ουζουνίδης έκανε… αλλαγή στην αλλαγή, έριξε τον Καντεβέρε αντί του Μορουτσάν, γυρνώντας σε 4-4-2 και με τον Άρη να τα παίζει πλέον όλα για όλα. Το ίδιο μονότονα όμως και το ίδιο ανούσια. Ο Παναιτωλικός είχε πλέον το καθαρό μυαλό και στο 87” τελείωσε τον Άρη με τον Άλεξιτς πάλι στο τρανζίσιον και με τον τελευταίο να έχει μπει στο ματς ένα λεπτό νωρίτερα!
Ένα γκολ που έγραψε και το φινάλε του ματς, με έντονες αποδοκιμασίες του κόσμου κατά πάντων πολύ πριν ο Βεργέτης σφυρίξει για τελευταία φορά.
ΑΡΗΣ (Μαρίνος Ουζουνίδης): Μάικιτς – Τεχέρο, Φαμπιάνο, Άλβαρο, Φρίντεκ (69′ Μεντίλ) – Μόντσου, Ράτσιτς (55′ Μισεουί)- Πέρεθ (28′ Μορουτσάν, 69′ Καντεβέρε), Γένσεν, Ντιαντί (46′ Γιαννιώτας) – Μορόν
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ (Γιάννης Πετράκης): Τσάβες – Γαλιάτσος, Σιέλης, Γκαρσία (77′ Στάγιτς), Αποστολόπουλος (77′ Ματάν) – Κόγιτς, Λουίς (86′ Λουίς) – Εστεμπάν (90′ Εστεμπάν), Μίχαλακ, Μανρίκε – Αγκίρε (86′ Άλεξιτς)